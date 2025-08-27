Trova nel Magazine
Devil in Disguise vi gelerà il sangue nelle vene: Netflix rilascia la devastante miniserie sul serial killer John Wayne Gacy

Peacock ricostruisce la caccia al mostro che ha terrorizzato l'America tra indagini, misteri e vittime scomparse: il trailer promette alta tensione e brividi

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ stato condiviso online il trailer della nuova serie Devil In Disguise, che promette di terrorizzare anche i più duri di stomaco. Il protagonista del progetto è Michael Chernus, noto per Severance, nei panni del famigerato serial killer John Wayne Gacy. Negli anni ’70, Gacy rapì, uccise e seppellì 33 giovani uomini in un vano nascosto sotto la sua abitazione in Illinois. Vi sono già venuti i brividi, vero? Possiamo comprendervi, ma vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia e cerchiamo di capirci qualcosa di più.

Devil In Disguise, l’inquietante trailer della serie sul serial killer John Wayne Gacy: trama e cast

Devil in Disguise è la nuova serie targata Peacock che racconta la caccia al serial killer John Wayne Gacy. Il trailer, condiviso online nelle scorse ore, mostra un sedicenne che scompare bussando alla porta dell’auto di Gacy e la famiglia in lutto che si chiede cosa succede quando i ragazzi scomparsi non tornano a casa. Michael Angarano (Oppenheimer) interpreta Sam Amirante, un avvocato in difficoltà a difendere criminali, mentre Gabriel Luna (The Last of Us) veste i panni del detective Rafael Tovar, deciso a portare Gacy (Michael Chernus) davanti alla giustizia. Dopo aver scoperto i cadaveri delle vittime sepolti sotto la sua casa, Tovar deve cercare prove concrete per incriminarlo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Greg Bryk e Marin Ireland interpretano Harold ed Elizabeth Piest, i genitori di Robert Piest, la cui scomparsa ha innescato le indagini. La serie, basata su fatti reali tra il 1972 e il 1978, mostra come Gacy abbia rapito, ucciso e seppellito 33 giovani, riuscendo a non destare sospetti grazie al suo fascino, il senso dell’umorismo e il ruolo di leader nella comunità, anche travestito da clown in attività di volontariato. Lo show è scritto e prodotto da Patrick Macmanus, con Noah Oppenheim, Liz Cole, Ashley Michel Hoban, Ahmadu Garba e Kelly Funke.

Chi era John Wayne Gacy e dove vedere in streaming Conversations With a Killer

Per chi non lo conoscesse, in questo paragrafo cercheremo di spiegarvi a grandi linee chi era John Wayne Gacy. John Wayne Gacy (1942-1994), noto come il "Killer Clown" per il suo lavoro di intrattenitore vestito da clown, è stato un serial killer e stupratore statunitense. Tra il 1972 e il 1978 uccise almeno 33 giovani uomini e ragazzi in Illinois, nascondendo molti corpi sotto la sua casa. Attivo nella comunità e in politica, riuscì a mantenere un’immagine rispettabile fino al suo arresto nel 1978. Condannato a morte, fu giustiziato nel 1994. I suoi crimini rimasero celebri per la loro brutalità e per il suo doppio volto pubblico.

Su di lui, sono stati realizzati diversi film e serie, uno recente è il documentario Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes, che trovate in streaming su Netflix, diretto da Joe Berlinger, e che esplora i crimini di Gacy attraverso registrazioni inedite e interviste.

