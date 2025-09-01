Dentro la Notizia, Myrta Merlino scrive a Nuzzi. Poi la polemica: “Quarto Grado su Canale 5” L'ex di Pomeriggio 5 ha fatto gli auguri al collega, che oggi ha preso il suo posto in Mediaset. Ma gli spettatori social non sembrano aver apprezzato il nuovo format.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 si apre nel segno delle polemiche social, con Dentro la Notizia che debutta al posto di Pomeriggio 5 e subito scatena il web. A guidare il nuovo format è Gianluigi Nuzzi, volto d’acciaio del giornalismo Mediaset e padrone di casa di Quarto Grado, ora chiamato a conquistare anche il pubblico della fascia pomeridiana. Ma tra chi saluta il suo arrivo – apprezzabile il post di Myrta Merlino via social – e chi punta il dito, il vero spettacolo si consuma online, dove la prima puntata si trasforma in uno degli argomenti più discussi del giorno. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Dentro la Notizia, Myrta Merlino ‘benedice’ Nuzzi (ma i social non perdonano)

A rompere il ghiaccio, prima del debutto di Dentro la notizia, ci ha pensato una collega d’eccezione, Myrta Merlino. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto Instagram per mandare un messaggio diretto a Gianluigi Nuzzi: "Un grande abbraccio e forte in bocca al lupo all’amico e collega @gianluigi nuzzi per questa nuova avventura!", Un gesto distensivo e ‘sportivo’, che però non è servito a a placare le polemiche. Su X (l’ex Twitter) è infatti scattato immediatamente il fuoco incrociato dei commenti negativi: per molti, il nuovo programma sarebbe poco più che un clone di Quarto Grado, solo anticipato al pomeriggio.

Lo scrive senza mezzi termini un utente: "È un programma che va bene per la sera in stile Quarto Grado… Secondo me dovevano fare Pomeriggio 5 ma farlo condurre al Dario Maltese". Un altro ironizza: "Alberto Matano può dormire sonni tranquilli con 15 cuscini". E c’è anche chi boccia senza appello la conduzione: "Il problema più grande è la conduzione, una conduzione triste, cupa, seriosa, impostatissima, noiosa… la vedo durissima specialmente dalla prossima settimana". Ma non manca certo l’ironia (seppure amara) sul programma di Nuzzi: "Finalmente un programma di cronaca nera, mancava proprio nella televisione italiana".

Un altro punto particolarmente sentito riguarda la scelta di Mediaset di accantonare le soap pomeridiane, che negli ultimi tempi avevano fidelizzato pubblico e dato buoni ascolti. "Dovevano restare le soap che avevano fidelizzato e raggiunto il 20%", scrive un utente social. "Avrebbero preso pubblico over a Matano. Io sono pienamente convinto che sia necessario fare ‘Pomeriggio 4’ con le soap su Canale 5".

I commenti positivi su Dentro la notizia

Eppure, tra i commenti di fuoco non sono mancate le voci fuori dal coro, pronte a difendere Nuzzi e il taglio scelto per il nuovo programma Mediaset. "Comunque #dentrolanotizia già 4° in tendenza", fa notare qualcuno, a riprova che il programma, almeno per attenzione social, ha centrato l’obiettivo. C’è anche chi sottolinea la coerenza del nuovo taglio: "Gianluigi Nuzzi può piacere come non piacere, ma ha un suo stile molto preciso e riconoscibile che funziona. #Dentrolanotizia, in questo senso, è perfettamente coerente con quel registro, ed era giusto e doveroso il cambio di titolo". E infine, qualcuno difende a spada tratta il conduttore: "Non attaccate Nuzzi, lui fa il suo lavoro e lo fa anche bene".

Insomma, tra rimpianti per i vecchi format, dubbi sulla novità effettiva del programma e schermaglie tra fan e detrattori, il debutto di Dentro la Notizia sembra destinato a fare discutere da subito. E in attesa che Nuzzi e Mediaset possano convincere anche i più scettici, una cosa è sicura: il pubblico social continuerà a vigilare e commentare ogni scelta, tra l’immancabile nostalgia e la voglia di rivoluzioni.

