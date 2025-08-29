Dentro la notizia, Gianluigi Nuzzi svela il programma che sostituirà Pomeriggio 5: cosa vedremo Il conduttore Mediaset ha raccontato a Morning News i dettagli della nuova trasmissione al via lunedì 1 settembre. Tra attualità, cronaca nera e approfondimenti. Ecco i dettagli.

Si prepara al grande debutto, Gianluigi Nuzzi, che da lunedì 1 settembre sarà alla guida del nuovo programma di informazione e approfondimento Dentro la notizia. Lo show, che prenderà il posto di Pomeriggio 5 nel palinsesto Mediaset, è stato presentato dallo stesso Nuzzi nel corso di una breve ospitata a Morning News. Con qualche anticipazione sui temi che verranno toccati, ma anche sull’approccio alla notizia che Nuzzi cercherà di portare. Nella speranza di ottenere da subito ascolti competitivi, dando magari del filo da torcere ai soliti ‘rivali’ in Rai. Ecco di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni sullo show di Nuzzi.

Dentro la notizia, Gianluigi Nuzzi presenta il sostituto di Pomeriggio 5

Si avvicina il semaforo verde per il nuovo show di approfondimento Dentro la notizia, affidato da Mediaset al veterano della conduzione Gianluigi Nuzzi. Pensato come sostituto del precedete Pomeriggio 5, il programma di Nuzzi partirà ufficialmente lunedì 1 settembre, alle 16.45 su Canale 5. Ed è stato proprio il presentatore a dare una panoramica delle novità, oggi, nel corso di un’ospitata a Morning News.

"Abbracciare il pubblico tutti i pomeriggi raccontando le storie", ha esordito Nuzzi, "entrando col mio stile nelle notizie e dando l’attualità come certezza del pomeriggio alle famiglie in Italia è una grandissima emozione. Bella, sana". Poi il conduttore è passato ai dettagli sulla trasmissione in arrivo. "È un volta pagina rispetto al passato", ha spiegato, "con la consapevolezza di avere un pubblico che vuole sempre di più. Credo che dare la notizia ma soprattutto l’approfondimento con un racconto degno, con i toni, i colori, le sfumature del pomeriggio sia la scommessa che voglio vincere".

"Già lunedì", ha proseguito Nuzzi, "abbiamo delle immagini esclusive che potranno far riflettere meglio su dei grandi gialli. Ovviamente non c’è solo la cronaca nera. Ci sono anche dei grandi temi di attualità, le cose che appassionano, le storie che strappano un sorriso". E infine, il giornalista ha concluso con un commento di colore: "La speranza è importante. Tanti vogliono farci ammainare la bandiera della speranza e dell’ottimismo, invece io credo in queste due parole".

Quando e dove vedere Dentro la notizia

Dentro la notizia, il nuovo programma di approfondimento Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi, debutterà lunedì 1 settembre alle ore 16.45 su Canale 5. Come al solito, per chi non riuscirà a seguire la trasmissione in tv, lo show sarà visibile anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity (sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand).

