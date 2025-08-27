Trova nel Magazine
Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi si ‘smarca’ da Barbara D’Urso e Myrta Merlino: “Daremo profondità e continuità”

Pronto a debuttare nel daytime di Canale 5 (dove rincorrerà Alberto Matano), il conduttore ha parlato degli obiettivi del programma erede di Pomeriggio Cinque

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Gianluigi Nuzzi è pronto a una nuova sfida. Il conduttore milanese, infatti, si avvicina al debutto del suo nuovo programma Dentro la Notizia, che raccoglierà l’eredità dell’ormai defunto Pomeriggio Cinque nel daytime pomeridiano di Canale 5. L’esordio è fissato per lunedì 1° settembre e Nuzzi ha gli obiettivi ben chiari per quello che sarà il nuovo format: una rottura con il passato di Barbara D’Urso e Myrta Merlino e una ‘caccia’ ad Alberto Matano e La Vita in Diretta negli ascolti tv. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque finisce: spazio a Dentro la Notizia

Dopo 17 anni Pomeriggio Cinque ha chiuso i battenti e l’erede dello storico programma simbolo del daytime pomeridiano di Canale 5 sarà Dentro la Notizia. Al timone della trasmissione ci sarà Gianluigi Nuzzi, chiamato a una sfida proibitiva su Canale 5 contro la Rai di Alberto Matano e La Vita in Diretta (che ha dimostrato di non temere la nuova concorrenza) dopo i due anni a dir poco deludenti sotto la guida di Myrta Merlino. Intervistato dal settimanale Chi, tuttavia, Nuzzi si è detto fiducioso e convinto dei propri mezzi. "Ospiterò esperti che daranno profondità con quelle conoscenze che servono ma che non tutti hanno; poi ci saranno giornalisti – alcuni hanno già aderito – che interpretano i fatti, insomma immagino uno studio dinamico e versatile come le notizie che si susseguono" ha spiegato il conduttore, aggiungendo: "Credo che sia necessario dare continuità al pubblico che troverò e che spero si sentirà a casa e di casa in questo nuovo programma. Poi, certo, mi auguro che il racconto andrà a catturare anche altro pubblico".

Un nuovo format per sfidare Alberto Matano

Incalzato su quella che sarà l’eredità di Pomeriggio Cinque e di Barbara D’Urso e di Myrta Merlino, nel corso dell’intervista Gianluigi Nuzzi ha spiegato che non mancherà la continuità nella formula del nuovo programma Dentro la Notizia, che però presenterà anche dei punti di rottura con il passato. "Credo che inevitabilmente il pubblico troverà punti di contatto e di contrasto rispetto alle esperienze precedenti" ha raccontato il conduttore, chiarendo: "Io rappresento me stesso e con il gruppo di lavoro cercheremo di realizzare un programma che di casa in casa permetta di crescere nell’ottimismo grazie alla conoscenza dei fatti. Le fake news inducono a essere autodistruttivi e negazionisti rispetto alle tante bellezze che siamo e abbiamo".

