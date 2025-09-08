Trova nel Magazine
Nuzzi sta preparando la guerra contro Matano e La Vita in Diretta

Il nuovo programma di Canale 5, Dentro la Notizia, affronterà Rai 1 per accaparrarsi gli ascolti del pomeriggio: si preannuncia un duello serratissimo a colpi di Auditel

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 1° settembre scorso, Gianluigi Nuzzi ha debuttato su Canale 5 con il nuovo format Dentro la Notizia, prendendo il posto dello storico Pomeriggio Cinque. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, in diretta, con approfondimenti dal taglio giornalistico, servizi realizzati da inviati, testimonianze, e ovviamente ospiti e opinionisti in studio.

Addio, quindi, all’epoca di Barbara D’Urso e Myrta Merlino, con il programma di VideoNews che chiude bottega dopo diciassette stagioni, complici sicuramente le performance in calo: in media 1,2 milioni di spettatori e share tra il 12% e il 16%, con occasionali punte minime dell’11%, mentre Rai 1, con La Vita in Diretta e Alberto Matano, dominavano la fascia pomeridiana con circa 2 milioni di spettatori e share tra il 19 % e il 22 %, circa 7‑9 punti sopra Pomeriggio Cinque.

Dentro la Notizia, per ora, ha totalizzato con la prima puntata punte del 18 % di share, dati che registrano un esordio più solido rispetto al debutto di Merlino nel 2024, ma c’è da dire, che Matano con La Vita in Diretta, non era ancora tornato dalle ferie. La ripresa dello show è prevista per oggi, lunedì 8 settembre, e rischia di mettere in seria difficoltà Nuzzi. Per tutti i dettagli non vi resta che guardare il Video!

