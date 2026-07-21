"Nel 2026 siamo ancora qui?" Denny Mendez rompe il silenzio sul caso Marta Bunda e lancia una domanda che riguarda tutti Marta Bunda e gli insulti razzisti: trent'anni dopo Denny Mendez ci ricorda che il problema non è mai stato Miss Italia

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La neo Miss Bologna 2026 è finita nel mirino degli haters dopo la vittoria. A Libero Magazine, Denny Mendez – prima Miss Italia nera della storia – racconta perché questa vicenda le fa più male oggi di quanto gliene facesse trent’anni fa. E lancia una domanda che riguarda tutti.

Marta Bunda: il problema non è una fascia da Miss, ma lo sguardo con cui continuiamo a giudicare

Esistono notizie che fanno discutere per qualche giorno e poi vengono archiviate. Altre, invece, riportano alla luce un problema che pensavamo di aver superato e che, invece, continua a riaffiorare ogni volta che la realtà mette in crisi i pregiudizi di qualcuno. La vicenda di Marta Bunda appartiene alla seconda categoria. La 24enne, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, è stata eletta Miss Bologna 2026. Un risultato che avrebbe dovuto raccontare soltanto il percorso di una ragazza, il suo entusiasmo e l’inizio di una nuova esperienza. In poche ore, invece, si è trasformato nell’ennesimo processo pubblico sul colore della pelle. Sui social sono comparsi commenti che non contestavano il suo percorso, la sua preparazione o persino il giudizio della giuria. Contestavano lei. O meglio, ciò che alcuni hanno deciso di vedere prima ancora della persona. "Ha vinto solo perché è nera", "Non rappresenta Bologna", "Questa non è Miss Italia". Frasi diverse, stesso concetto. Ed è qui che la cronaca smette di parlare di un concorso di bellezza e inizia a raccontare qualcosa di molto più grande.

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Quando nel 2026 una ragazza nata in Italia viene ancora costretta a spiegare perché possa rappresentare la città in cui è cresciuta, significa che il problema non è un titolo. È il modo in cui una parte del Paese continua a guardare l’identità. Trent’anni dopo, Denny Mendez rivede la sua storia in quella di Marta. Chi quella sensazione l’ha vissuta prima di Marta è Denny Mendez. Nel 1996 la sua elezione a Miss Italia segnò una svolta storica. Fu la prima donna nera a conquistare la fascia più importante del concorso. Ma insieme ai complimenti arrivarono anche polemiche, contestazioni e attacchi che oggi, riletti a distanza di trent’anni, suonano incredibilmente familiari. Per questo la sua solidarietà non ha il sapore della semplice vicinanza tra due reginette di bellezza. È il riconoscimento di un’esperienza condivisa.

La domanda di Denny Mendez che dovrebbe mettere tutti a disagio

Intervistata da Libero Magazine, l’ex Miss Italia oggi concorrente a L’Isola dei Famosi ha scelto di intervenire proprio nel giorno del suo compleanno. "Grazie a Libero Magazine per avermi dato l’opportunità di parlare di un tema così importante. Vi seguo sempre e sono felice che questa occasione arrivi proprio oggi, nel giorno del mio compleanno". Un’introduzione personale che lascia subito spazio alla vicenda che l’ha colpita. "Mi sento vicina a Marta e le mando il mio abbraccio. Sono passati trent’anni dalla mia elezione a Miss Italia e fa male vedere che, ancora oggi, una ragazza venga giudicata per il colore della sua pelle". C’è una parola che colpisce più delle altre: fa male. Non "sorprende". Non "dispiace". Fa male. Dopo tre decenni ci si aspetterebbe che certe discussioni appartengano ai libri di storia e non alle sezioni commenti dei social network. E invece basta una fascia, una foto e una proclamazione perché tornino fuori gli stessi stereotipi di allora. Non è una questione di concorsi, ma di identità

Ogni volta che esplode un caso simile, il dibattito prende una piega prevedibile. C’è chi sostiene che si tratti soltanto di qualche hater in cerca di attenzione. Chi invita a "non dare peso ai social". Chi prova addirittura a spostare il discorso sul terreno politico. Forse il punto è proprio questo: continuiamo a raccontare questi episodi come se fossero eccezioni, quando in realtà sono lo specchio di un problema culturale che riaffiora ciclicamente. Nessuno scriverebbe mai a una ragazza bionda, mora o con gli occhi azzurri che non può rappresentare Bologna. A Marta Bunda, invece, è stato chiesto implicitamente di dimostrare qualcosa che dovrebbe essere evidente. Ed è proprio su questo che insiste Denny Mendez. "So cosa significa essere giudicata attraverso pregiudizi e stereotipi invece che per la persona che sei". È una frase che va oltre la sua esperienza personale. Parla di tutte quelle persone che ancora oggi si vedono attribuire un’identità da chi le osserva, invece di poter raccontare la propria. Forse è questo l’aspetto più paradossale dell’intera vicenda: Marta non è stata criticata per ciò che ha fatto, ma per ciò che alcuni hanno deciso che rappresentasse. Come se il colore della pelle fosse ancora, per qualcuno, un requisito più importante della storia personale.

La reazione di Marta Bunda e lo sfogo di Denny Mendez

La risposta più forte è arrivata proprio da Marta In mezzo al rumore dei social, però, c’è un elemento che merita attenzione. Marta Bunda non ha scelto lo scontro. Avrebbe potuto trasformare gli insulti in una guerra quotidiana con gli haters, o rispondere tono su tono. Ha preferito ricordare un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: l’appartenenza non si misura dal colore della pelle. Ha parlato di umanità e ha spiegato che essere italiana non dipende dai tratti somatici ma dalla propria storia. Una risposta composta che, proprio perché lontana dagli slogan, ha finito per diventare ancora più potente. Anche Denny Mendez sceglie la stessa strada. "Una donna non si definisce dal colore della sua pelle, né da un concorso di bellezza, ma da ciò che è, dai suoi valori, dal suo carattere e dalla sua dignità". Sono parole che sembrano ovvie. Ed è forse questa la parte più amara della storia. Nel 2026 dobbiamo ancora ribadire concetti che dovrebbero appartenere al buon senso prima ancora che al dibattito pubblico. Il rischio è normalizzare tutto C’è poi un altro aspetto che dovrebbe preoccupare.

Ci stiamo abituando. Ogni volta che un episodio di razzismo diventa virale, la reazione è quasi automatica: indignazione, qualche giorno di discussione e poi il silenzio. Fino al caso successivo. Ma la normalizzazione è il vero rischio. Perché se continuiamo a definire questi episodi "inevitabili conseguenze dei social", finiamo per considerarli parte del paesaggio. Non lo sono. Sono il sintomo di un problema che esiste ancora e che emerge ogni volta che qualcuno rompe un’immagine dell’Italia rimasta ferma a decenni fa. Per questo le parole di Denny Mendez assumono un significato che va oltre la solidarietà personale. "Qui non contano i colori politici. Qui conta il rispetto della persona". Una precisazione importante. Perché il rispetto della dignità umana non dovrebbe appartenere né alla destra né alla sinistra. Dovrebbe appartenere semplicemente a una società civile. L’ex Miss Italia chiude con una domanda che, in realtà, contiene già la risposta. "Davvero, nel 2026, c’è ancora bisogno di umiliare una ragazza per il colore della sua pelle, invece di guardare la persona che si ha davanti?". La risposta sarebbe rassicurante se fosse un no. Purtroppo, la storia di Marta Bunda dimostra che quel no, ancora oggi, non possiamo pronunciarlo con convinzione. Ed è forse questa la vera sconfitta. Non quella di un concorso di bellezza finito al centro delle polemiche. Ma quella di un Paese che, trent’anni dopo Denny Mendez, continua troppo spesso a fermarsi davanti allo stesso, identico pregiudizio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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