È morto Dennis Haskins, l'iconico preside Richard Belding di Bayside School: la causa È morto all'età di 75 anni l’attore diventato celebre nei panni del preside Belding: la notizia scuote i fan della serie cult, mentre emergono i primi dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È morto a 75 anni Dennis Haskins, volto amatissimo della televisione americana e indimenticabile interprete del preside Richard Belding di Basyside School. L’attore si è spento lasciando un vuoto non solo tra i colleghi ma anche tra i fan che per anni lo hanno associato a quel personaggio diventato iconico. La notizia è stata confermata dal suo agente, ma al momento non sono state rese note le cause della morte. Il ricordo di Haskins, però, va ben oltre la celebre serie: una carriera lunga e ricca di apparizioni, fino all’ultimo legame speciale con il pubblico.

Addio a Dennis Haskins, una carriera ricca e variegata

Dennis Haskins, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il preside Richard Belding in Saved by the Bell (Bayside School), è morto a 75 anni. Come riportato anche da Variety, la notizia è stata confermata dal suo agente Jay Schachter, che ha ricordato il legame personale e professionale durato oltre due decenni: "È una perdita tragica", ha dichiarato Haskins in un comunicato. "Tutti volevano bene al signor Belding e noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere Dennis gli volevamo ancora più bene. Era una persona fantastica e amava, anzi, amava davvero i suoi fan. Aveva sempre tempo per loro, a prescindere da tutto. È stato mio cliente e caro amico per oltre 20 anni e mi mancherà terribilmente. Ho il cuore spezzato." Haskins aveva interpretato Belding nella serie originale e aveva ripreso il ruolo anche in Good Morning, Miss Bliss, Saved by the Bell: The New Class e nei film televisivi Saved by the Bell: Hawaiian Style e Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas.

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La sua carriera, tuttavia, è andata ben oltre il personaggio che lo aveva reso famoso. Sul grande schermo ha recitato, tra gli altri, in Max Keeble alla riscossa, Un milione di modi per morire nel West, Clemency, Abstruse e A Bennett Song Holiday. In televisione è comparso in serie come The Twilight Zone, The Dukes of Hazzard, The West Wing, How I Met Your Mother, Mad Men, New Girl e Hot in Cleveland.

Dennis Haskins, l’affetto dei fan e il ricordo del Dimples

Oltre alla carriera sul piccolo schermo, Haskins era molto legato al Dimples Karaoke di Burbank, locale che frequentava abitualmente e dove amava cantare e incontrare il pubblico. Dopo la sua morte, il locale ha condiviso un messaggio per ricordarlo: "Dennis era un punto di riferimento al Dimples. Molti pensavano che ne fosse il proprietario, ma non era così. Amava semplicemente il locale e le persone che lo frequentavano. Gli piaceva cantare per la gente, incontrarla e farsi selfie con i suoi fan. Il Dimples ha chiuso circa 11 anni fa, ma la gente lo associa ancora alla sua amata ‘seconda casa’. Ai più era noto come il signor Belding di Saved by the Bell, ma per noi era molto di più." Il tributo si conclude con un ultimo pensiero rivolto ai suoi ammiratori: "Ieri sera tardi, quel viaggio si è concluso per lui. Ora è in pace e probabilmente sta intrattenendo le persone in cielo. Sappiate che se avete cercato di contattarlo negli ultimi anni, ho letto i vostri messaggi e vi ho ascoltati." Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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