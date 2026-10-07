Dennis Haskins, svelata la vera causa della morte dell’attore di Bayside School: la malattia che aveva nascosto a tutti È stata resa nota la causa della morte dell’attore di Bayside School: Dennis Haskins è scomparso a 75 anni, dopo una lunga carriera tra tv e cinema.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per anni ha fatto sorridere milioni di spettatori nei panni del severo ma amatissimo preside Belding. Ora, dopo la morte di Dennis Haskins, emergono dettagli che gettano una luce diversa sugli ultimi anni della sua vita. L’attore di di Bayside School è scomparso a 75 anni lo scorso settembre, lasciando un ricordo indelebile tra i fan della serie e nei colleghi che avevano condiviso con lui gli anni d’oro della sitcom. A distanza di qualche giorno dal decesso, sono state rese note nuove informazioni sulle circostanze della sua morte. Di, seguito, i dettagli.

Dennis Haskins, la causa della morte

La scomparsa di Dennis Haskins, celebre volto di Bayside School, è stata ricondotta al morbo di Parkinson. L’attore, morto a 75 anni il 27 settembre a Burbank, viveva da tempo in una struttura per anziani. Il certificato di morte ha indicato anche altre condizioni di salute, tra cui depressione, ipertensione, sindrome dell’intestino irritabile e iperplasia prostatica benigna. Secondo l’ex moglie Sarah Quinones, Haskins aveva scelto di mantenere privata la sua diagnosi. A confermare pubblicamente il decesso era stato il suo agente e amico di lunga data Jay Schacher, che lo ha ricordato con grande affetto: "tutti volevano bene al signor Belding e quelli di noi che hanno avuto modo di conoscere Dennis, gli volevano ancora più bene. Era una persona fantastica e amava, anzi amava davvero i suoi fan. Aveva sempre tempo per loro, a prescindere da tutto. È stato un mio cliente e un caro amico per oltre 20 anni e mi mancherà terribilmente. Ho il cuore spezzato".

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Dennis Haskins, il ricordo dei colleghi

Haskins aveva conquistato il pubblico nei panni del preside Belding, ruolo che aveva interpretato nella serie originale e successivamente in The New Class, oltre a tornare nel personaggio per uno sketch televisivo nel 2015. La sua carriera comprendeva anche numerose altre produzioni, tra cinema e televisione. Dopo la notizia della morte, Lopez lo ha ricordato: "Sono profondamente addolorata per la scomparsa del mio vecchio amico Dennis Haskins. Interpretava il preside, ma Dennis era il più grande ragazzo sul set di SBTB", ha scritto su Instagram: "Se lo conoscevi, gli volevi bene, e se c’era il karaoke, sapevi che Dennis avrebbe preso il microfono". Anche Lark Voorhies ha espresso il proprio dolore, definendo la conoscenza dell’attore "una delle più grandi benedizioni della mia vita" e ricordandolo come "una persona meravigliosa, un amico leale e qualcuno con un cuore così gentile e premuroso".

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