Denise Pipitone, Infante a processo per diffamazione: "Abbiamo sempre cercato la verità". Le parole di mamma Piera Maggio La puntata di ore 14 di mercoledì 17 dicembre 2025 è stata breve e dedicata alla bimba scomparsa 21 anni fa in Sicilia, importante la testimonianza della mamma

La puntata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025 di "Ore 14" è non solo più breve, ma registrata perché Milo infante è chiamato a deporre a Caltanissetta in un processo dove deve difendersi dall’accusa di avere diffamato i pm della Procura di Marsala, responsabili dell’inchiesta sul sequestro di Denise Pipitone. A difendersi dallo stesso capo di imputazione è anche il collega Angelo Maria Perrino.

Denise Pipitone, Ore 14, puntata 17 dicembre 2025: cosa è successo

Il giornalista ci tiene a ribadire la sua posizione per quanto fatto nel corso degli anni: "Con la Rai abbiamo sempre condiviso tutto con voi telespettatori, lo faremo anche nel processo in corso – legge -. Possiamo dirvi che nel novembre 2021 il direttore di Affari italiani Perrino disse in questo studio che il suo giornale stava lavorando sull’inchiesta riguardante intercettazioni in cui venivano dette cose importanti sul caso Pipitone, ma che poi erano sparite. Prima di lui la dottoressa Angioni, pm di Marsala, aveva pubblicamente denunciato che nel periodo in cui coordinava le indagini si era accorta della mancanza di alcune intercettazioni, per questo aveva aperto un fascicolo. Ne aveva parlato anche durante ‘Storie Italiane’ e davanti ai pm di Marsala, che la stavano sentendo a sommarie informazioni, salvo poi indagarla per altre informazioni, ma non per queste, evidentemente ritenute non gravi o interessanti. Dopo tre magistrati hanno ritenuto di essere stati diffamati, un pubblico ministero chiede archiviazione per due volte per infante, ma due volte la richiesta viene negata, la seconda volta viene disposta l’imputazione coatta. Oggi non possiamo raccontarvi tante cose, l’appuntamento con la verità è solo rimandato".

In collegamento è però presente Piera Maggio, mamma di Denise, che si trova a dover passare l’ennesimo Natale senza sua figlia. "Questo calvario prosegue, ennesimo Natale senza lei, senza la verità e senza la giustizia, potete immaginare il nostro stato d’animo. Sono passati 21 anni, è pesante non sapere e restare sospesi nel vuoto, ancora adesso ci aspettiamo e chiediamo giustizia e verità per Denise" – sono le sue parole.

Infante chiede a Piera Maggio se il primo Natale che lei si è trovata a dover passare senza la sua bambina potesse essere meno pesante, la donna non ha dubbi: "Il dolore è sempre lo stesso, a volte c’è l’accettazione della mancanza, non è voluta, è un dato di fatto. Noi abbiamo affrontato tutto con la logica, sulla base della realtà, il tempo passa, per noi è sempre uguale, viviamo questa attesa in modo consapevole, con un’accettazione forzata, la differenza è solo questa. Voglio ancora credere nella giustizia, anche se ci credo un po’ meno".

La trasmissione mostra inoltre il volto della age progression, così da provare a comprendere, secondo un’elaborazione fatta a esperti come potrebbe essere Denise Pipitone oggi. Mamma Piera ci tiene a sottolineare un aspetto: "Non può più esserci un graffio che lei aveva all’epoca della scomparsa, alcuni esperti mi hanno detto che si sarebbe cicatrizzato. Questa immagine è stata fatta tenendo presenti le foto di padre e madre naturale di Denise, si lavora per far sì che possa uscire qualcosa di verosimile".

