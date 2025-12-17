Denise Pipitone, Infante a processo per diffamazione: "Abbiamo sempre cercato la verità". Le parole di mamma Piera Maggio
La puntata di ore 14 di mercoledì 17 dicembre 2025 è stata breve e dedicata alla bimba scomparsa 21 anni fa in Sicilia, importante la testimonianza della mamma
La puntata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025 di "Ore 14" è non solo più breve, ma registrata perché Milo infante è chiamato a deporre a Caltanissetta in un processo dove deve difendersi dall’accusa di avere diffamato i pm della Procura di Marsala, responsabili dell’inchiesta sul sequestro di Denise Pipitone. A difendersi dallo stesso capo di imputazione è anche il collega Angelo Maria Perrino.
Denise Pipitone, Ore 14, puntata 17 dicembre 2025: cosa è successo
Il giornalista ci tiene a ribadire la sua posizione per quanto fatto nel corso degli anni: "Con la Rai abbiamo sempre condiviso tutto con voi telespettatori, lo faremo anche nel processo in corso – legge -. Possiamo dirvi che nel novembre 2021 il direttore di Affari italiani Perrino disse in questo studio che il suo giornale stava lavorando sull’inchiesta riguardante intercettazioni in cui venivano dette cose importanti sul caso Pipitone, ma che poi erano sparite. Prima di lui la dottoressa Angioni, pm di Marsala, aveva pubblicamente denunciato che nel periodo in cui coordinava le indagini si era accorta della mancanza di alcune intercettazioni, per questo aveva aperto un fascicolo. Ne aveva parlato anche durante ‘Storie Italiane’ e davanti ai pm di Marsala, che la stavano sentendo a sommarie informazioni, salvo poi indagarla per altre informazioni, ma non per queste, evidentemente ritenute non gravi o interessanti. Dopo tre magistrati hanno ritenuto di essere stati diffamati, un pubblico ministero chiede archiviazione per due volte per infante, ma due volte la richiesta viene negata, la seconda volta viene disposta l’imputazione coatta. Oggi non possiamo raccontarvi tante cose, l’appuntamento con la verità è solo rimandato".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In collegamento è però presente Piera Maggio, mamma di Denise, che si trova a dover passare l’ennesimo Natale senza sua figlia. "Questo calvario prosegue, ennesimo Natale senza lei, senza la verità e senza la giustizia, potete immaginare il nostro stato d’animo. Sono passati 21 anni, è pesante non sapere e restare sospesi nel vuoto, ancora adesso ci aspettiamo e chiediamo giustizia e verità per Denise" – sono le sue parole.
Infante chiede a Piera Maggio se il primo Natale che lei si è trovata a dover passare senza la sua bambina potesse essere meno pesante, la donna non ha dubbi: "Il dolore è sempre lo stesso, a volte c’è l’accettazione della mancanza, non è voluta, è un dato di fatto. Noi abbiamo affrontato tutto con la logica, sulla base della realtà, il tempo passa, per noi è sempre uguale, viviamo questa attesa in modo consapevole, con un’accettazione forzata, la differenza è solo questa. Voglio ancora credere nella giustizia, anche se ci credo un po’ meno".
La trasmissione mostra inoltre il volto della age progression, così da provare a comprendere, secondo un’elaborazione fatta a esperti come potrebbe essere Denise Pipitone oggi. Mamma Piera ci tiene a sottolineare un aspetto: "Non può più esserci un graffio che lei aveva all’epoca della scomparsa, alcuni esperti mi hanno detto che si sarebbe cicatrizzato. Questa immagine è stata fatta tenendo presenti le foto di padre e madre naturale di Denise, si lavora per far sì che possa uscire qualcosa di verosimile".
Potrebbe interessarti anche
Ore 14, oggi in onda la versione ridottissima: perché e cosa c'entra il processo a Milo Infante
Il conduttore si trova a Caltanisetta per testimoniare all'udienza che lo vede accus...
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', Piera Maggio e il nuovo appello per Denise Pipitone: "Ecco come è oggi"
La mamma della bambina rapita nel 2004 torna con una nuova foto realizzata a compute...
Ore 14 Sera, la svolta su Garlasco si avvicina: la mappa in 3D e la verità su Sempio
Questa sera Milo Infante torna su Rai 2 per provare a far luce sui nuovi elementi: c...
Ore 14 Sera, colpo di scena su Garlasco: il movente e il DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi
Stasera - 4 dicembre - puntata ricca di novità con Milo Infante: dalle foto inedite,...
Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: enigma scontrino, DNA e perizie informatiche. Le ultime news
In attesa dell'udienza del 18 dicembre, sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla...
Garlasco in Tv, il team Sempio al contrattacco: la lista degli oggetti per scardinare la perizia sul DNA
Una parte della puntata di Ore 14 di martedì 9 dicembre 2025 è stata dedicata alle i...
Garlasco in Tv, Milo Infante duro contro Sempio: "A lui non è venuto in mente". La svolta della perizia sul DNA
Nel corso della puntata di Ore 14 di mercoledì 3 dicembre 2025 è stata comunicato il...
Garlasco, l'avvocato De Rensis furioso: "Inutile venire qui, sono fandonie!". E Milo Infante interviene: cosa è successo
Nella puntata di Ore 14 Sera, oltre al risultato della perizia della dottoressa Deni...