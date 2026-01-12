Demon Slayer, su Netflix e Amazon Prime Video il film anime che ha sbancato al cinema nel 2025 Dal cinema al dove guardarlo in streaming. Le curiosità, gli incassi italiani e mondiali, fino a Tanjiro Kamado e agli oggetti da collezione più iconici

Negli ultimi tempi il nome Il Castello dell’Infinito compare ovunque quando si parla di Demon Slayer. Per chi segue da anni il franchise sa che non si tratta assolutamente di una moda passeggera e nemmeno di un’uscita come le altre. Questo titolo concentra in sé anni di attesa, teorie, discussioni e aspettative da paret dei fan di tutto il mondo, perché coincide con il momento in cui la storia entra davvero nella sua fase conclusiva.

Chi segue l’anime sa che Demon Slayer ha sempre alternato stagioni televisive e film in modo diverso da quanto accade solitamente. Non esiste una divisione netta tra ciò che è "extra, o meglio definito filler, con ciò che è fondamentale. Il Castello dell’Infinito rientra chiaramente nella seconda categoria: è un passaggio obbligato, pensato per portare avanti la trama e non per riassumerla o approfondirla.

In termini temporali, il film arriva dopo l’arco dell’allenamento dei pilastri, non introduce nuovi protagonisti emette tutti quelli già conosciuti nella stessa direzione, senza più possibilità di deviazioni.

Perché l’arco del Castello dell’Infinito è centrale nella storia

Nel manga, il Castello dell’Infinito segna l’inizio di una lunga sequenza in cui le linee narrative si intrecciano. In questa fase della storia si viene a perdere quella che èpuò essere definita come una struttura episodica classica. Gli scontri avvengono in parallelo e le informazioni vengono distribuite poco alla volta, spesso nei momenti meno prevedibili. Questo è uno dei motivi per cui l’adattamento animato ha richiesto scelte particolari, come il frazionamento dei lungometraggi. Raccontare tutto in un’unica soluzione avrebbe significato comprimere troppo la narrazione. La trilogia cinematografica consente invece di mantenere il ritmo originale senza stravolgerlo.

Una curiosità interessante è che proprio questo arco ha cambiato la percezione di Demon Slayer in Giappone, trasformandolo definitivamente da shonen "di successo" a fenomeno culturale seguito anche da un pubblico adulto.

Tanjiro Kamado nel punto di svolta del racconto

Quando inizia il Castello dell’Infinito, Tanjiro non si trova in una fase di scoperta, ma di applicazione vera e propria. Tutto ciò che ha imparato fino a quel momento entra in gioco in modo concreto. Le sue tecniche, la sua resistenza e la sua capacità di leggere le situazioni vengono messe alla prova senza pause. Un dettaglio che spesso viene notato dai fan riguarda il suo linguaggio corporeo. In questa parte della storia Tanjiro parla meno, osserva di più e le sue reazioni sono rapide e fulminee, Ciò è segno di una maturazione che non passa attraverso monologhi o spiegazioni.

Il rapporto con Nezuko resta una presenza costante, anche quando i due non condividono la stessa scena. Le decisioni di Tanjiro continuano a essere influenzate da quel legame, ma in modo più sottile rispetto all’inizio della serie.

Il Castello dell’Infinito come ambiente narrativo

Il Castello dell’Infinito è uno degli spazi più complessi mai introdotti in Demon Slayer. Non segue regole fisiche stabili e cambia continuamente disposizione, in tal senso potrebbe essere paragonato al Castello Errante di Howl – pieno di misteri e sorprese. Questo ha un effetto diretto sul modo in cui si svolgono i combattimenti e sulle strategie dei personaggi.

Dal punto di vista narrativo, il castello permette infatti di separare e ricombinare i personaggi senza forzature. In pochi istanti, alleanze consolidate vengono spezzate e nuovi confronti diventano inevitabili. Questo meccanismo era già presente nel manga ed è stato amplificato anche nel film.

Un aspetto curioso è che il castello riflette in parte lo stato mentale di chi lo controlla. È un luogo che non cerca equilibrio, ma si carica di tensione, rendendo ogni scena instabile e imprevedibile.

I pilastri e la gestione del tempo narrativo

Nel film i pilastri entrano in scena senza introduzioni. Non c’è bisogno di ricordare chi sono o cosa sanno fare. La storia dà per scontata la loro presenza e si concentra su come affrontano situazioni che non avevano mai incontrato prima. Il tempo diventa un elemento fondamentale. Alcuni scontri sembrano durare pochissimi minuti, altri si dilatano senza che lo spettatore se ne renda conto. Questo effetto era già presente nel manga ed è uno dei motivi per cui molti lettori ricordano questa parte come particolarmente intensa.

Dove si colloca questo film rispetto agli altri di Demon Slayer

Chi cerca informazioni su Il Castello dell’Infinito spesso si chiede se sia necessario aver visto tutto il resto. La risposta è sì. Questo film non è pensato come introduzione ma, come anticipato, è una prosecuzione diretta. Arriva dopo una lunga costruzione narrativa e fa riferimento a eventi, relazioni e scelte già avvenute. A differenza di altri film del franchise, qui non ci sono parti riassuntive o raccordi esplicativi. La storia prosegue senza fermarsi a spiegare ciò che è già successo. In sostanza, se non avete visto tutto ciò che accade prima, non ha senso dedicargli del tempo.

La figure Figuarts Zero Tanjiro Kamado – Total Concentration Breathing

Tra le recenti uscite per la linea Figuarts ZERO di Bandai dedicate a Demon Slayer troviamo la statica di Tanjiro Kamado nella sua Total Concentration Breathing. Non si tratta di un oggetto qualunque, ma di una figure che cattura in modo sorprendente il momento più iconico dello stile di combattimento di Tanjiro, quello in cui concentra ogni fibra del proprio corpo nella respirazione che dà il tempo alla sua spada e ai suoi movimenti.

Nel video presente in questo articolo possiamo apprezzare come ogni dettaglio di questa statua restituisca all’appassionato la sensazione di una scena congelata nel tempo: la postura, l’intensità dello sguardo, il modo in cui la spada sembra pronta a vibrare, tutto comunica un senso di energia che sembra pronta a esplodere in qualsiasi istante. Vedere questa tecnica riprodotta in una scultura così dettagliata permette di collegare l’esperienza visiva dell’anime con qualcosa di tangibile, un pezzo da ammirare sullo scaffale o da usare come riferimento per discussioni, foto o video sui social.

Il successo al botteghino italiano e mondiale

Quando Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha debuttato al cinema, è stato subito un fenomeno di pubblico e di numeri. In Italia l’uscita è avvenuta l’11 settembre 2025, e nei primi quattro giorni il film ha incassato oltre 2,6 milioni di euro, con una media per sala molto alta grazie alla forte affluenza in numerose città italiane e all’entusiasmo dei fan nelle prime proiezioni. Sempre restando in tema di numeri, il film superato i 135 milioni di dollari raccolti negli Stati Uniti e oltre 580 milioni negli altri mercati del mondo, rendendo questo lungometraggio il film anime di maggiore successo della stagione cinematografica 2025 e tra i titoli d’animazione giapponesi più redditizi di sempre.

Dove vedere Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito in streaming

Per chi si è perso Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito al cinema, e vuole vederlo comodamente in streaming da casa, al momento le notizie non sono delle migliori. Attualmente nessuna piattaforma streaming ha all’interno del suo catalogo il film. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le piattaforme che storicamente hanno ospitato prodotti della saga Demon Slayer: Crunchyroll è una delle più probabili destinazioni per il film in versione digitale, visto che già offre le stagioni dell’anime e i film precedenti. Quando sarà disponibile, potrà apparire sia in versione sottotitolata che doppiata, come successo per altre uscite anime di grande richiamo. Anche Amazon Prime Video e Netflix propongono nel loro catagolo i precedenti capitoli della saga.

