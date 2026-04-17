Landman, Demi Moore infiamma il red carpet dell'evento di Paramount Plus: la terza stagione senza di lei non avrebbe senso, ma il timore c'è La star di The Substance ha incantato sul red carpet dell'evento californiano: il suo personaggio tornerà nella prossima stagione dello show di Taylor Sheridan?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Demi Moore è ormai ufficialmente un’icona di stile. L’attrice originaria di Roswell, New Mexico, candidata all’Oscar recentemente per The Substance, sta vivendo una seconda giovinezza e lo sta mettendo in chiaro sui vari red carpet, tra cui quello del Saban Media Center di North Hollywood, a Los Angeles. Demi Moore ha infatti presenziato alla proiezione ufficiale della stagione 2 di Landman per l’evento For Your Consideration (FYC) tenuto da Paramount+, che apre la stagione pre-emmy.

Demi Moore all’FYC di Los Angeles per Landman 2

Dal caldo del Texas ai riflettori roventi delle passerelle di Los Angeles, il passo è breve. Demi Moore ha infiammato il red carpet dell’evento FYC di LA organizzato da Paramount+, sfilando per la proiezione ufficiale della stagione 2 di Landman, serie su una dinastia di petrolieri creata da Taylor Sheridan. La star di The Substance ha incantato tutti, portando fuori dallo show la feroce determinazione del personaggio che abbiamo imparato a conoscere nelle prime due stagioni di Landman.

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Ricorrente nel primo capitolo della storia, dalla seconda stagione la sua Cami Miller diventa centrale. Dovendo gestire l’impero petrolifero del marito Monty (Jon Hamm), la donna non può che mostrarsi determinata e spietata se non vuole soccombere al duro Texas. La mente dietro a show di grandissimo successo come Yellowstone e 1883, assieme a Christian Wallace, ha creato la serie che ha debuttato nel 2024, venendo rinnovata per una seconda stagione andata in onda nel 2025. Ora tutti attendono con ansia di scoprire cosa succederà in Landman 3.

Cosa aspettarsi da Landman 3: Demi Moore tornerà? (spoiler sulla trama)

Se non avete ancora visto la stagione 2 di Landman proseguite con la lettura a vostro rischio e pericolo. L’ultima stagione si è chiusa con un importante ribaltamento negli equilibri di potere del mondo del petrolio texano, in particolare per la M-Tex di Cami Miller (Moore). La donna ha infatti preso la decisione di estromettere Tommy Morris (Billy-Bob Thornton) dalla dalla guida di M-Tex, costringendolo a ripartire da zero. L’uomo, per tutta risposta, ha avviato una sua azienda, portando con sé uomini chiave, investitori strategici e stringendo un’alleanza pericolosa con il boss Gallino. Una mossa che ha messo seriamente in discussione la stabilità e il dominio di M-Tex.

Il destino di Cami è quindi appeso a un filo. Sebbene rimanga formalmente a capo dell’azienda, la sua posizione è fragilissima. Nathan fa pressione affinché venda, optando per una strategia conservativa. Rimanere, infatti, vuol dire entrare apertamente in lotta con Tommy, con tutte le conseguenze del caso. Al momento, Paramount non ha confermato la presenza di Demi Moore per la stagione 3 di Landman, ma tutti gli indizi narrativi suggeriscono che il suo personaggio rimarrà centrale anche nella storyline della prossima annata.

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