Demi Moore, da icona ribelle a specchio di The Substance: a Cannes la diva che preoccupa il web
Demi Moore incanta Cannes da giurata del Festival, ma la sua magrezza estrema riaccende il dibattito su bellezza, età e pressioni di Hollywood.
Demi Moore continua a dominare la scena internazionale, ma stavolta non soltanto per il suo talento o per il fascino intramontabile. Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, dove siede tra i giurati più attesi, l’attrice è apparsa visibilmente più magra, attirando commenti, preoccupazioni e inevitabili polemiche sui social. Un’immagine che, per molti, sembra richiamare in modo inquietante proprio The Substance, il film che l’ha riportata al centro del cinema mondiale e in cui interpretava una donna ossessionata dalla giovinezza eterna. Eppure Demi Moore è stata molto più di un volto hollywoodiano: per decenni ha incarnato il coraggio di cambiare, sfidare i canoni e reinventarsi senza paura.
Demi Moore a Cannes 2026: la trasformazione che divide il pubblico
A Cannes, Demi Moore si è presentata con abiti elegantissimi e la consueta presenza magnetica, ma a colpire è stato soprattutto il suo aspetto fisico, apparso molto più scavato rispetto al passato. Le fotografie dei red carpet e della cerimonia inaugurale hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni accese tra fan e addetti ai lavori. C’è chi parla apertamente di eccessiva pressione estetica, chi ipotizza il ricorso a farmaci dimagranti come Ozempic e chi invece invita a evitare giudizi superficiali. Il parallelo con The Substance è stato inevitabile: nel film horror del 2024, l’attrice interpretava una donna pronta a tutto pur di restare giovane e perfetta, assumendo una misteriosa sostanza capace di trasformarla lentamente in qualcosa di mostruoso.
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Una coincidenza artistica che oggi, osservando la sua immagine pubblica, sembra quasi sovrapporsi alla realtà. Negli ultimi anni Demi Moore era tornata al centro dello star system grazie a ruoli importanti, riconoscimenti internazionali e una nuova consacrazione mediatica. Dopo la vittoria al Golden Globe e il successo ottenuto con i suoi ultimi progetti cinematografici, l’attrice era diventata il simbolo di una femminilità matura ancora capace di imporsi a Hollywood. Ma proprio quel ritorno sotto i riflettori potrebbe aver riacceso antiche insicurezze.
La battaglia contro Hollywood e il peso dell’eterna giovinezza
La storia di Demi Moore è sempre stata intrecciata alla trasformazione del corpo. Fin dagli esordi nel Brat Pack degli anni ’80 — accanto a nomi come Emilio Estevez, Charlie Sheen e Molly Ringwald — l’attrice ha costruito la propria identità artistica rompendo le regole. Lo aveva fatto tagliando i suoi celebri capelli lunghi per Ghost, rasandosi completamente per Soldato Jane e modificando radicalmente il proprio fisico per entrare nei personaggi. Ogni cambiamento diventava tendenza, ogni scelta un manifesto di anticonformismo. Ma dietro quella forza si nascondeva anche una fragilità raccontata apertamente nella sua autobiografia Inside Out. Demi aveva confessato di aver combattuto per anni contro l’ossessione della magrezza.
Per questo motivo, vedere oggi l’attrice così diversa colpisce profondamente chi l’ha sempre considerata un simbolo di libertà e autenticità. Anche perché in passato era stata proprio lei a pronunciare parole molto dure sul culto della perfezione: secondo Demi, la bellezza può trasformarsi in una prigione quando smettiamo di accettarci davvero.
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