Trova nel Magazine
Libero Magazine

Demi Lovato e Joe Jonas, l’incredibile reunion a 17 anni da Camp Rock: il primo film è ancora oggi apprezzato

I due cantanti, protagonisti dell’amato film per la tv, si sono ritrovati in occasione del tour del 20° anniversario dei Jonas Brothers: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Domenica 10 agosto 2025 abbiamo assistito a una delle reunion più sorprendenti di sempre: durante la prima tappa del JONAS20, ovvero il tour dei Jonas Brothers in occasione del loro 20° anniversario, Joe Jonas ha chiamato sul palco la sua ex Demi Lovato per cantare insieme i brani iconici del film Camp Rock, uscito su Disney Channel ormai 17 anni fa. Un viaggio nei ricordi che ha emozionato milioni di fan: ecco cosa è successo.

Joe Jonas e Demi Lovato di nuovo insieme: la reunion fa impazzire i fan

I Jonas Brothers, ovvero Kevin, Joe e Nick hanno ufficialmente dato il via al JONAS20, il grande tour in occasione del loro 20° anniversario e del lancio dell’album Greetings from Your Hometown. Durante la prima tappa al MetLife Stadium nel New Jersey, i tre cantanti hanno però riservato ai tantissimi fan una sorpresa speciale. Il concerto è infatti iniziato con un tuffo nel passato: Joe Jonas ha aperto le danze con Gotta Find You, la canzone che il suo personaggio Shane Gray canta nell’amatissimo film del 2008 Camp Rock, per poi invitare Demi Lovato a raggiungerlo sul palco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il pubblico è esploso di gioia quando la cantante, interprete di Mitchie Torres nell’iconico film, ha fatto il suo ingresso tra gli applausi. I due cantanti hanno quindi duettato sulle note di This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, brani cult dei film Camp Rock e Camp Rock 2 che non cantavano insieme da quasi un decennio. Una reunion veramente inaspettata che ha riportato sullo stesso palco ben quattro attori dell’amatissimo film di Disney Channel, compresi Keven e Nick che nella pellicola interpretano rispettivamente i ruoli di Jason e Nate.

Il momento, intriso di felicità e un briciolo di nostalgia, è poi stato amplificato sui social: Demi e Joe hanno condiviso post e video insieme, alimentando ulteriormente il clima di festa. Il risultato di tutto questo è stato dunque una serata indimenticabile, capace di riportare alla mente l’energia e l’entusiasmo dei primi anni Duemila e un’amicizia artistica che continua a risplendere. Il tutto nel cuore del tour che celebra due decenni di musica, dedicato ai fan che sono cresciuti insieme a loro.

Dove vedere Camp Rock in streaming

Dopo questa incredibile reunion, sono molti i fan che hanno deciso di rivedere ancora una volta l’amato film Camp Rock, attualmente disponibile in streaming su Disney+ e Apple TV. Ricordiamo, inoltre, che a questo film si è poi aggiunto un sequel, Camp Rock 2: The Final Jam, disponibile in streaming sempre su Disney+ e Apple TV.

Potrebbe interessarti anche

Quando esce Lilo & Stitch su Disney+? Ecco la data del live-action

Lilo & Stitch, il live-action arriva su Disney+: quando esce e tutte le novità sul sequel

Lilo & Stitch, il film live-action campione d'incassi, è finalmente in arrivo su Dis...
Slitta la reunion tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson (True Detective) nella nuova serie Brothers

Brothers, slitta la reunion tra Harrelson e McConaughey: il motivo è surreale

La nuova serie Brothers, di Apple TV+, con McConaughey e Harrelson si ferma a otto e...
Morto Ozzy Osbourne, dove vedere in streaming i suoi film

È morto Ozzy Osbourne, dove vedere il ‘Principe delle Tenebre’ ancora una volta: i mille volti

Dalle apparizioni cult agli horror dimenticati, ecco dove rivedere Ozzy Osbourne in ...
Stranger Things storia vera: gli esperimenti della serie sono reali?

Gli esperimenti di Stranger Things sono reali: l'inquietante storia vera dietro la serie Netflix

Stranger Things è tratto da una storia vera ed inquietante? La celebre serie TV Netf...
Kelley Mack, è morta l'attrice di The Walking Dead

Kelley Mack, l'attrice di The Walking Dead è morta a 33 anni: la causa e il messaggio (dolcissimo) della sorella

Kelley Mack, star di The Walking Dead e tante altre serie, muore a 33 anni: talento ...
Quel Pazzo Venerdì 2, tutto quello che sappiamo sul sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Quel Pazzo Venerdì 2, le curiosità sul film sequel attesissimo con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: tutto ciò che sappiamo

Il sequel di Quel Pazzo Venerdì promette risate, sorprese e un cast top. Tutti i det...
Jennifer Aniston avrebbe ritrovato l'amore con Jim Curtis

Jennifer Aniston fidanzata, dolce estate a Maiorca: sorrisi, complicità e passione con l’ipnotizzatore Jim Curtis

Dopo anni da single, l’attrice è stata sorpresa con Jim Curtis, affascinante coach m...
Disney+ arriva Lo Squalo, dove vedere i film in streaming

Lo Squalo, su Disney+ tutti i dietro le quinte più incredibili del film di Steven Spielberg per il 50° anniversario

L'incredibile documentario arriva in esclusiva per l'Italia su Disney+, con numerosi...
Ella McCay, Jamie Lee Curtis ed Emma Mackey protagoniste del film di cui è stato pubblicato il trailer

Jamie Lee Curtis e Emma Mackey tra litigi di famiglia e sogni politici: il trailer di Ella McCay è un uragano di emozioni

Nel film diretto da James L. Brooks, una giovane idealista affronta drammi familiari...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Edoardo Bennato

Edoardo Bennato
Gianluca Grignani

Gianluca Grignani
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Marina Occhiena

Marina Occhiena

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963