Demi Lovato e Joe Jonas, l’incredibile reunion a 17 anni da Camp Rock: il primo film è ancora oggi apprezzato I due cantanti, protagonisti dell’amato film per la tv, si sono ritrovati in occasione del tour del 20° anniversario dei Jonas Brothers: scopriamo di più.

Domenica 10 agosto 2025 abbiamo assistito a una delle reunion più sorprendenti di sempre: durante la prima tappa del JONAS20, ovvero il tour dei Jonas Brothers in occasione del loro 20° anniversario, Joe Jonas ha chiamato sul palco la sua ex Demi Lovato per cantare insieme i brani iconici del film Camp Rock, uscito su Disney Channel ormai 17 anni fa. Un viaggio nei ricordi che ha emozionato milioni di fan: ecco cosa è successo.

Joe Jonas e Demi Lovato di nuovo insieme: la reunion fa impazzire i fan

I Jonas Brothers, ovvero Kevin, Joe e Nick hanno ufficialmente dato il via al JONAS20, il grande tour in occasione del loro 20° anniversario e del lancio dell’album Greetings from Your Hometown. Durante la prima tappa al MetLife Stadium nel New Jersey, i tre cantanti hanno però riservato ai tantissimi fan una sorpresa speciale. Il concerto è infatti iniziato con un tuffo nel passato: Joe Jonas ha aperto le danze con Gotta Find You, la canzone che il suo personaggio Shane Gray canta nell’amatissimo film del 2008 Camp Rock, per poi invitare Demi Lovato a raggiungerlo sul palco.

Il pubblico è esploso di gioia quando la cantante, interprete di Mitchie Torres nell’iconico film, ha fatto il suo ingresso tra gli applausi. I due cantanti hanno quindi duettato sulle note di This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, brani cult dei film Camp Rock e Camp Rock 2 che non cantavano insieme da quasi un decennio. Una reunion veramente inaspettata che ha riportato sullo stesso palco ben quattro attori dell’amatissimo film di Disney Channel, compresi Keven e Nick che nella pellicola interpretano rispettivamente i ruoli di Jason e Nate.

Il momento, intriso di felicità e un briciolo di nostalgia, è poi stato amplificato sui social: Demi e Joe hanno condiviso post e video insieme, alimentando ulteriormente il clima di festa. Il risultato di tutto questo è stato dunque una serata indimenticabile, capace di riportare alla mente l’energia e l’entusiasmo dei primi anni Duemila e un’amicizia artistica che continua a risplendere. Il tutto nel cuore del tour che celebra due decenni di musica, dedicato ai fan che sono cresciuti insieme a loro.

Dove vedere Camp Rock in streaming

Dopo questa incredibile reunion, sono molti i fan che hanno deciso di rivedere ancora una volta l’amato film Camp Rock, attualmente disponibile in streaming su Disney+ e Apple TV. Ricordiamo, inoltre, che a questo film si è poi aggiunto un sequel, Camp Rock 2: The Final Jam, disponibile in streaming sempre su Disney+ e Apple TV.

