Sanremo 2026, Andrea Delogu si sfila: “Te lo giuro”, non farà come Bianca Guaccero dopo Ballando Andrea Delogu smentisce le voci su Sanremo 2026: “Te lo giuro, non ci sono trattative”, a differenza di Bianca Guaccero dopo Ballando.

Dopo la vittoria nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il nome di Andrea Delogu era finito tra i papabili per il Festival di Sanremo 2026. Molti fan avevano ipotizzato che la conduttrice potesse seguire le orme di Bianca Guaccero, che dopo aver vinto Ballando nel 2024 aveva condotto il Prima Festival 2025. Tuttavia, in un’intervista a La volta buona, Andrea ha chiarito con la sua consueta schiettezza che non ci sarà alcuna partecipazione alla kermesse musicale. Tra aneddoti sul suo percorso televisivo e parole di affetto per i colleghi, la Delogu ha raccontato la sua verità, smentendo i rumor che la volevano accanto a Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Andrea Delogu smentisce ogni voce su Sanremo 2026

Durante il collegamento con Caterina Balivo, la vincitrice di Ballando con le stelle è stata interpellata direttamente sui rumor che circolano da settimane: "Andrea dicono che sarai a Sanremo, ti risulta?" La risposta è stata chiara e decisa: "Non mi risulta…". La conduttrice de La porta magica su Rai Due ha aggiunto che non ci sono mai state trattative per la conduzione al fianco di Carlo Conti: "Te lo giuro che è così… Dire bugie a La volta buona è la cosa peggiore… Non voglio entrare in questo loop… Non mi risulta…".

Nonostante la smentita, Delogu ha promesso che se mai dovesse presentarsi l’opportunità, sarà la prima a comunicarlo a Balivo: "Se dovesse mai essere, croce sul cuore, ti mando un messaggio al volo…". Con queste parole, Andrea ribadisce la sua attenzione a gestire la carriera in modo consapevole, senza lasciarsi trascinare dai rumors o dalle aspettative esterne, confermando la volontà di concentrarsi sui suoi progetti televisivi attuali.

Il legame speciale con Nikita Perotti e il futuro in tv

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha voluto approfondire il rapporto tra Andrea Delogu e il ballerino Nikita Perotti, suo compagno di percorso a Ballando con le stelle. Delogu ha lasciato la parola a Nikita, che ha definito il loro legame "bellissima e unica amicizia". Poi Andrea ha aggiunto: "Il nostro è un rapporto speciale… Diciamo che è stato un percorso che senza di lui non sarei stata in grado di fare e la gratitudine che provo nei suoi confronti è tangibile… È bello sapere che il nostro percorso non finisce con Ballando… In TV ci sta bene e l’ho voluto a La porta magica".

Il messaggio è chiaro: Andrea Delogu vuole continuare a costruire la sua carriera televisiva secondo i propri tempi e interessi, senza correre dietro a tradizioni o paragoni con chi l’ha preceduta. La sua sincerità e il rapporto con i colleghi testimoniano un percorso solido e personale, lontano dai clamori e dalle speculazioni. Sanremo 2026, almeno per ora, non è nei suoi piani, ma la conduttrice rimane una delle figure più apprezzate e seguite del panorama televisivo italiano.

