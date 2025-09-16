Delitto Garlasco, l’impronta nascosta e la premonizione (amara) di Andrea Sempio: le ultime news dalla Tv L’intercettazione dell’unico indagato per il caso Poggi diffusa a Quarta Repubblica alimenta le discussioni: a Mattino Cinque spunta una ‘nuova’ traccia

Il delitto di Garlasco continua ad alimentare il dibattito pubblico e a ritagliarsi sempre più spazio in tv. Ieri a Quarta Repubblica è stata diffusa un’intercettazione di Andrea Sempio a dir poco misteriosa sul futuro delle indagini, mentre oggi martedì 16 settembre 2025 a Mattino Cinque si è tornati a parlare delle impronte sulla scena del delitto e di una traccia ‘nascosta’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, spunta una nuova impronta?

Ieri è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Mattino Cinque (con un ottimo debutto negli ascolti tv oltre il 20% di share) e nella puntata di oggi martedì 16 settembre 2025 del rotocalco condotto da Federica Panicucci e Roberto Vecchi si è tornati a parlare del delitto di Garlasco. Nel corso della mattinata sono infatti state mostrate due foto della scena del crimine risalenti a quel tragico 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli. "Attenzione, mi rendo conto che non sia facile…" ha esordito la conduttrice Federica Panicucci, concentrandosi poi sulle impronte di sangue vicine alla porta visibili nell’immagine: "Voi vedete una base leggermente più colorata che è il palmo. Se fate attenzione vedete le altre quattro dita". Come fatto notare dal giornalista Gianluca Zanella in collegamento con Mattino Cinque, si potrebbe trattare dell’impronta di un’intera mano, con ogni probabilità dell’assassino: "Si vede fondamentalmente quello che sembra il palmo superiore delle dita. Se fosse una mano sicuramente non è la mano di Chiara, perché in quel momento Chiara purtroppo era già senza vita e non poteva esercitare una pressione tale da lasciare quel segno…".

Caso Garlasco: l’intercettazione di Andrea Sempio

Anche nella puntata di ieri lunedì 15 settembre 2025 di Quarta Repubblica si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel corso del terzo appuntamento stagionale su Rete 4 Nicola Porro ha diffuso anche un’intercettazione particolarmente suggestiva. "Ho 28 anni, sta cosa durerà 16 anni" si sente dire da Andrea Sempio (al momento unico indagato sopo la riapertura del caso) in una registrazione risalente al 22 febbraio del 2017, vale a dire dieci anni dopo il delitto di via Pascoli. La ‘previsione’ poi prosegue: "Vuol dire che io avrò 44 anni circa e potrò dire ‘bene ora so che il guadagno va nelle mie tasche’. Quindi posso finalmente uscire dalla mia stanzetta e farmi la mia vita".

