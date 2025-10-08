Garlasco in TV, la perquisizione ad Andrea Sempio: i 7 oggetti chiave e l’escalation di Lovati Tra gli oggetti sequestrati figurerebbero anche un computer, il libro di Tizzoni e vari appunti sul caso Chiara Poggi: la possibile strategia dell’avvocato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo anche e soprattutto dopo l’apertura della nuova inchiesta da parte della Procura di Brescia, con le perquisizioni nelle case dell’ex pm Mario Venditti, dei due ex carabinieri e di Andrea Sempio. Tra gli oggetti sequestrati nell’abitazione dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ci sarebbero anche alcuni elementi chiave, come raccontato ieri da Pino Rinaldi a Ignoto X, in onda su La7. L’avvocato di Sempio Massimo Lovati, intanto, potrebbe avere messo in atto una strategia precisa. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: la perquisizione ad Andrea Sempio

Il caso Garlasco è stato ‘scosso’ poche settimane fa dall’apertura della nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio ed è ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Contestualmente con le perquisizioni nelle case dell’ex pm, dei due ex carabinieri e soprattutto nell’abitazione di Andrea Sempio sarebbero stati trovati alcuni elementi rilevanti. Nella puntata di ieri lunedì 6 ottobre 2025 di Ignoto X, condotto da Pino Rinaldi su La7, si è tornati a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi e proprio della perquisizione in casa Sempio. Gli investigatori avrebbero rinvenuto 18 oggetti potenzialmente utili alle indagini. Tra questi figurerebbero 7 elementi chiave: un computer, un quadernino contenente appunti, due ricevute di prelievo, la ricevuta di un bonifico da 6.349 euro in favore del generale Garofano, un libro di Gian Luigi Tizzoni, quattro fogli manoscritti, il memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu. Inutile dire che tutti gli occhi sono puntati sul pc (inizialmente si parlò di un portatile, ma pare essere un case fisso fornito dall’azienda per cui Sempio lavorava), sul libro di Tizzoni (avvocato della famiglia Poggi) e sui vari appunti sul caso Garlasco, ma anche sul memoriale di Stefanescu, nipote di Flavius Savu.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ‘strategia’ dell’avvocato Massimo Lovati

Nel corso della puntata di ieri lunedì 6 ottobre 2025 di Ignoto X su La7 si è tornati a parlare anche di Massimo Lovati, figura molto discussa soprattutto negli ultimi giorni (ieri, per esempio, Milo Infante si è rifiutato di mandare in onda le sue parole sul caso Yara Gambirasio a Ore 14). Incalzato dal conduttore Pino Rinaldi, l’inviato Carmelo Schininà ha parlato della tensione crescente intorno a Lovati identificando forse una strategia ben precisa nell’escalation dell’avvocato di Andrea Sempio: "Non è chiaro se l’avvocato stia seguendo una precisa strategia, quasi anticipando il processo e portandolo davanti all’opinione pubblica. Con la sua difesa, Sempio ha aperto una serie di file, fatti, nomi e circostanze che rappresentano la sua versione dei fatti".

Potrebbe interessarti anche