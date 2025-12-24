Garlasco, la teoria di Lino Banfi scatena le polemiche: “Il commissario Lo Gatto ha risolto il caso” L’attore pugliese ha raccontato la sua ‘versione’ del caso dell’omicidio di Chiara Poggi dichiarandosi sicuro: “Né Sempio né Stasi… È stata una donna”

Il delitto di Garlasco fa parlare e discutere tutti. Ospite di Hoara Borselli nella nuova puntata del suo podcast Sette Vite, infatti, anche Lino Banfi ha detto la sua sull’omicidio di Chiara Poggi. Né Andrea Sempio né Alberto Stasi; secondo la ‘versione’ dell’attore pugliese a uccidere la giovane il 13 agosto del 2007 sarebbe stata una donna. Le sue parole ovviamente non sono andate giù al popolo dei social che, tra ironia e polemiche, si è scatenato sul web. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la ‘verità’ di Lino Banfi

Il delitto di Garlasco continua ad animare il dibattito pubblico del Paese e a essere sulla bocca di tutti, persino dei personaggi più ‘inaspettati’ in questo senso. Anche Lino Banfi, infatti, ha ammesso di guardare assiduamente "le trasmissioni che seguono l’attualità, con vicende che alimentano discussioni" e di avere seguito per forza di cose in tv tutti gli sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi: "Mi appassiona". Ospite di Hoara Borselli nell’ultima puntata del suo podcast Sette Vite, dunque, nel corso della chiacchierata Banfi ha parlato anche del delitto di Garlasco. Secondo l’attore pugliese non è detto che il colpevole sia Andrea Sempio o Alberto Stasi, anzi; stando alla sua ‘versione’ dei fatti l’aggreditrice potrebbe essere stata una donna: "Io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto è una donna. Quella violenza… quando una donna odia un’altra donna diventa una bestia irrefrenabile. Quelle secondo me sono botte di una donna".

La reazione (e lo sfottò) dei social

Le parole di Lino Banfi sul delitto di Garlasco – come era prevedibile – hanno fatto parecchio discutere, soprattutto sul web. In tantissimi infatti non hanno gradito né l’ipotesi dell’aggreditrice donna né lo spazio dedicato all’omicidio di Chiara Poggi nel corso della chiacchierata con l’attore pugliese, che sui social è stato presa di mira tra ironia e polemiche. "Quindi il Commissario Lo Gatto ha risolto il caso", "Nonno Libero li manda tutti in galera", "E ora sentiamo il parere di Martufello sul caso Kennedy", "Ma perché chiedere queste cose a Banfi?, "Pozzetto e Boldi cosa ne pensano?" si legge su X, ricordando alcuni personaggi storici interpretati da Banfi, e ancora tra le critiche: "Se anche Lino Banfi si mette a parlare di Garlasco possiamo anche alzare tutti le mani e andare a casa", "Come si fa a dire una cosa del genere. Pure se fosse stata una donna, che motivazione del cavolo è ‘quella violenza solo donna su donna’", "Allora giochiamo a Chi l’ha visto… che pena", "Prima dì tutto rispetto infinito e dispiacere infinito per la morte violenta di Chiara …ma si sta tutto trasformando in un caos processuale con tanto di ipotesi da ogni parte e da chiunque che sta diventando una narrazione come per l’omicidio di Kennedy".

