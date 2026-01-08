Garlasco, doppio terremoto: svolta sul video di Sempio (visto da Chiara Poggi) e due nuovi indagati. Cosa succede La clamorosa verità sul pc della vittima, che avrebbe aperto il video il 10 agosto: secondo Fabrizio Gallo in arrivo due nuovi nomi sul registro degli indagati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le indagini sul delitto di Garlasco sono a un doppio punto di svolta. Secondo Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati (ex legale di Andrea Sempio), infatti, due nuovi nomi finiranno a breve sul registro degli indagati. L’inchiesta dovrà anche confrontarsi con la nuova perizia effettuata sul pc di Chiara Poggi; stando alla ricostruzione dei periti informatici, infatti, l’ultimo file visualizzato dalla giovane prima di quel tragico 13 agosto del 2007 sarebbe stato proprio il tanto chiacchierato video di Andrea Sempio a scuola. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, chi sono i "due nuovi indagati"

Il delitto di Garlasco si avvicina a un’altra settimana ‘bollente’ per le indagini. L’avvocato Fabrizio Gallo ha infatti parlato di "aggiornamenti importanti" in arrivo a breve. Stando a quanto raccontato dal legale di Massimo Lovati (l’avvocato che guidò la difesa di Andrea Sempio dal 2017 al 2025) a FanPage, nell’inchiesta potrebbero emergere due nuovi nomi: "Due persone che potrebbero finire nel registro degli indagati". Al momento, ovviamente, non ci sono né conferme né smentite ufficiali, né tantomeno indizi su quelli che potrebbero essere i nuovi indagati; in tanti hanno però subito collegato le parole dell’avvocato Gallo ai due nuovi testimoni (già sentiti dalla Procura) di cui ha parlato anche la ‘iena’ Alessandro De Giuseppe, che ha fatto riferimento a uno ‘scenario’ molto più ampio nel pavese e ha definito Alberto Stasi "incastrato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultimo file aperto dal pc di Chiara Poggi: la posizione di Andrea Sempio

Un altro punto di svolta fondamentale per il futuro delle indagini sul delitto di Garlasco sarebbe invece legato all’ormai celebre computer di Chiara Poggi. Stando alla ricostruzione dei periti informatici, infatti, il pc non fu più acceso dopo il 10 agosto del 2007 (tre giorni prima dell’omicidio nella villetta di via PascolI), ma non è tutto: l’ultimo file visualizzato da Chiara Poggi sarebbe stato proprio il video di Andrea Sempio a scuola di cui si è parlato tantissimo nelle ultime settimane. Questo proverebbe definitivamente contatti diretti (o indiretti) tra Chiara e Sempio, a contrario di quanto sostenuto nel 2017 dall’allora procuratore Mario Venditti, oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. La posizione di Andrea Sempio si complica inevitabilmente, mentre Alberto Stasi punta a dimostrare la sua innocenza.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche