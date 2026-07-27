Garlasco, svolta nel caso: l'incongruenza clamorosa della confezione di Estathé, il dettaglio che non coincide e cambia tutto
Il confronto tra le confezioni di Estathé della villetta di Garlasco apre nuovi interrogativi su uno dei reperti chiave dell'inchiesta. La vicenda che potrebbe cambiare tutto
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica italiana e non solo. Tra i reperti più discussi dell’inchiesta c’è da tempo il brick di Estathé rinvenuto nella pattumiera della villetta di via Pascoli, sulla cui cannuccia è stato rilevato il DNA di Alberto Stasi. Nelle ultime ore, però, a riaccendere il dibattito è stata un’analisi effettuata da un giornalista, che ha messo a confronto le fotografie della confezione recuperata nel cestino con quelle degli altri brick presenti nel frigorifero dell’abitazione. Un’osservazione che non rappresenta una prova investigativa, ma che solleva alcuni interrogativi destinati ad alimentare il confronto sul caso mentre si attendono ulteriori sviluppi dell’inchiesta. Vediamo tutto nel dettaglio.
Garlasco, i dubbi sulle confezioni Estathé riaccendono il caso
Nel suo approfondimento, Luigi Grimaldi evidenzia alcune differenze tra il brick recuperato nella spazzatura e quelli fotografati all’interno del frigorifero della casa di Chiara Poggi. L’attenzione si concentra soprattutto sulla grafica delle confezioni: secondo il giornalista, alcuni dettagli visibili sui contenitori conservati nel frigorifero non comparirebbero invece sul reperto ritrovato nel cestino. L’analisi prende in esame anche il codice di lotto stampato sulla confezione. In base alla ricostruzione proposta, il brick repertato sarebbe stato prodotto nel giugno 2007, quindi dopo la conclusione della promozione Estathé dedicata al Giro d’Italia che, invece, sembrerebbe comparire sulle altre confezioni presenti nella villetta. Da qui nasce la domanda posta dal giornalista: si tratta semplicemente di confezioni appartenenti a lotti di produzione differenti oppure questo particolare potrebbe avere un significato ulteriore?
Al momento non esiste una risposta definitiva. Le differenze riscontrate potrebbero infatti essere spiegate anche con normali variazioni di produzione o con acquisti effettuati in momenti diversi. Per questo motivo le osservazioni di Grimaldi rappresentano esclusivamente un’analisi giornalistica e non costituiscono elementi probatori né dimostrano eventuali anomalie nella gestione del reperto.
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Il reperto della pattumiera resta al centro delle indagini
Il brick di Estathé continua comunque a essere uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda giudiziaria. Sulla cannuccia è stato infatti individuato materiale genetico attribuito ad Alberto Stasi, circostanza che negli anni è stata utilizzata anche per sostenere l’ipotesi che il giovane avesse consumato la colazione insieme a Chiara Poggi la mattina del delitto.
Nel suo approfondimento, come si può leggere su Gente, Grimaldi richiama inoltre l’attenzione sulle modalità con cui venne repertato il contenuto della pattumiera. Il cestino della cucina, infatti, fu analizzato ufficialmente soltanto nell’aprile 2008, diversi mesi dopo l’omicidio. Nel frattempo, i consulenti della difesa di Alberto Stasi avevano fotografato la cucina, segnalando possibili differenze nella disposizione del materiale presente all’interno del cestino. Il giornalista torna poi sul DNA rinvenuto sulla cannuccia del brick di Estathé. Pur trattandosi di un elemento già noto, osserva che la traccia genetica, da sola, non permette di stabilire quando sia stata depositata. Inoltre, evidenzia che sulla cannuccia non sarebbe stata rilevata una chiara traccia di saliva, aspetto che, a suo avviso, meriterebbe ulteriori approfondimenti. Si tratta, in ogni caso, di osservazioni giornalistiche che non modificano lo stato delle indagini né le conclusioni giudiziarie finora raggiunte. Saranno gli eventuali nuovi accertamenti a chiarire se questi elementi potranno avere un rilievo nell’inchiesta.
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