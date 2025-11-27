Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sarebbero in “piena concordanza” con la linea paterna dell’indagato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco. A meno di un mese dalla prima udienza chiave (fissata per il prossimo 18 dicembre), infatti, è arrivata la notizia più attesa: il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. Stando alla nuova perizia genetica l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sarebbe in "piena concordanza" con la linea paterna del 37enne vigevanese, unico indagato per l’omicidio della giovane ragazza. Scopriamo cosa succederà ora e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi è "compatibile con quello di Sempio"

Il caso di cronaca nera italiana più discusso della storica recente si è avvicinato a un clamoroso punto di svolta. Stando alla nuova perizia effettuata della genetista Denise Albani, incaricata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, il Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. A lanciare la notizia sono stati il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero: tramite una PEC depositata al tribunale di Pavia, la genetista avrebbe comunicato che il profilo isolato dal frammento genetico sarebbe riconducibile al 37enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ci sarebbe infatti "piena concordanza" tra l’aplotipo Y prelevato nel 2007 sotto due unghie della giovane vittima e la linea paterna di Sempio. L’esito di questi accertamenti potrebbe rappresentare un colpo di scena nelle indagini, dal momento che verrà presentata nell’ambito dell’incidente probatorio nella prima udienza chiave davanti al gip, prevista per il prossimo 18 dicembre. Con l’apertura di questo scenario, inoltre, gli avvocati di Alberto Stasi avevano già fatto sapere di essere pronti a chiedere la revisione del processo.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Andrea Sempio e il caso Garlasco

La notizia della riconducibilità del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi a quello di Andrea Sempio ha scatenato la reazione anche di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si è sfogata sui social, parlando di una "prova scientifica confusa" e sottolineando come il termine ‘compatibilità’ significi "tutto e niente", almeno per ora. Selvaggia ha anche sottolineato l’attuale posizione di Andrea Sempio, "stritolato dalla solita macchina infernale della giustizia", aggiungendo: "Arrivati a questo punto mi auguro che sia colpevole, perché da innocente non so come faccia a reggere, lui e la famiglia". Infine lo sfogo sull’accanimento mediatico intorno alla vicenda, che ha reso il delitto di Garlasco uno dei casi più discussi di sempre: "Così come è stato gestito dai media (e non solo) è una delle più grandi schifezze mai viste".

