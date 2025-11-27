Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sarebbero in “piena concordanza” con la linea paterna dell’indagato

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco. A meno di un mese dalla prima udienza chiave (fissata per il prossimo 18 dicembre), infatti, è arrivata la notizia più attesa: il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. Stando alla nuova perizia genetica l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sarebbe in "piena concordanza" con la linea paterna del 37enne vigevanese, unico indagato per l’omicidio della giovane ragazza. Scopriamo cosa succederà ora e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi è "compatibile con quello di Sempio"

Il caso di cronaca nera italiana più discusso della storica recente si è avvicinato a un clamoroso punto di svolta. Stando alla nuova perizia effettuata della genetista Denise Albani, incaricata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, il Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. A lanciare la notizia sono stati il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero: tramite una PEC depositata al tribunale di Pavia, la genetista avrebbe comunicato che il profilo isolato dal frammento genetico sarebbe riconducibile al 37enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ci sarebbe infatti "piena concordanza" tra l’aplotipo Y prelevato nel 2007 sotto due unghie della giovane vittima e la linea paterna di Sempio. L’esito di questi accertamenti potrebbe rappresentare un colpo di scena nelle indagini, dal momento che verrà presentata nell’ambito dell’incidente probatorio nella prima udienza chiave davanti al gip, prevista per il prossimo 18 dicembre. Con l’apertura di questo scenario, inoltre, gli avvocati di Alberto Stasi avevano già fatto sapere di essere pronti a chiedere la revisione del processo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Andrea Sempio e il caso Garlasco

La notizia della riconducibilità del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi a quello di Andrea Sempio ha scatenato la reazione anche di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si è sfogata sui social, parlando di una "prova scientifica confusa" e sottolineando come il termine ‘compatibilità’ significi "tutto e niente", almeno per ora. Selvaggia ha anche sottolineato l’attuale posizione di Andrea Sempio, "stritolato dalla solita macchina infernale della giustizia", aggiungendo: "Arrivati a questo punto mi auguro che sia colpevole, perché da innocente non so come faccia a reggere, lui e la famiglia". Infine lo sfogo sull’accanimento mediatico intorno alla vicenda, che ha reso il delitto di Garlasco uno dei casi più discussi di sempre: "Così come è stato gestito dai media (e non solo) è una delle più grandi schifezze mai viste".

Potrebbe interessarti anche

Andrea Sempio

Garlasco, l’incognita e la svolta sul Dna (ancora attribuibile a Sempio) prima dell’aula: cosa succederà

A meno di un mese dall’udienza per le indagini preliminari sui risultati degli accer...
Garlasco, Andrea Sempio

Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara: “Ecco la verità dal verbale secretato”. E il confronto con gli amici di Sempio

Garlasco, nuovi sviluppi sul caso Poggi: il DNA sotto le unghie potrebbe indicare Se...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona

Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Alberto Stasi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la svolta: Stasi pronto a chiedere la revisione del processo, decisivo il Dna

Stando alle parole del procuratore generale di Brescia al Tg1 gli avvocati Antonio D...
Massimo Lovati - Alberto Stasi

Garlasco in Tv, la previsione di Lovati sulla prima udienza e il ‘mistero’ dei graffi su Alberto Stasi

Stando alle parole dell’ex avvocato di Andrea Sempio dopo il 18 dicembre ci sarà “so...
Alberto Stasi - Massimo Lovati

Garlasco in TV, il Dna che inchioda Stasi e il ruolo decisivo di Lovati (oggi in Procura)

I primi risultati dell’incidente probatorio continuano a fare discutere: l’ex avvoca...
Garlasco in tv, il terrore di Savu dal carcere e la certezza choc della nuova genetista

Garlasco in tv, il terrore di Savu dal carcere e la certezza choc della nuova genetista

Stando alle parole del nipote l’ex latitante aveva paura di “fare la fine di Chiara ...
Andrea Sempio - Massimo Lovati

Garlasco, le nove prove contro Sempio cambiano l’indagine. E Lovati non molla: “Pedofilia”

La posizione del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è cambiata, ma il su...
Milo Infante Ore 14 anticipazioni

Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: enigma scontrino, DNA e perizie informatiche. Le ultime news

In attesa dell'udienza del 18 dicembre, sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Angela Taccia

Angela Taccia
Andrea Sempio

Andrea Sempio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963