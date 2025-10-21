Garlasco, svolta choc di Lovati: “Va al Grande Fratello Vip”, il retroscena e la posizione di Sempio Stando alle ultime indiscrezioni l'ex avvocato di Andrea Sempio avrebbe ricevuto un'offerta per prendere parte al reality: le parole di Fabrizio Gallo

Massimo Lovati è uscito dal complesso e chiacchieratissimo quadro del delitto di Garlasco ma, come era prevedibile, il suo nome è destinato a fare discutere ancora a lungo. L’ormai ex avvocato di Andrea Sempio è stato uno dei protagonisti assoluti del dibattito intorno all’omicidio di Chiara Poggi (soprattutto, a livello mediatico, negli ultimi mesi) e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe continuare la sua ‘carriera televisiva’ al Grande Fratello VIP. Il suo legale, intanto, difende quanto fatto negli ultimi anni nella difesa di Sempio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Massimo Lovati verso il GF VIP? Il rumor

La revoca del mandato di Massimo Lovati ha segnato la fine della sua lunga esperienza nell’ambito del delitto di Garlasco. L’avvocato difendeva Andrea Sempio – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – dal 2017 e, soprattutto negli ultimi mesi, era stato uno dei personaggi chiave in un dibattito che ha catalizzato l’attenzione mediatica di tutto il Paese. Smentito il nome di Carlo Taormina, Sempio è attualmente alla ricerca di un nuovo legale da affiancare all’amica e avvocato Angela Taccia, mentre il futuro di Massimo Lovati potrebbe essere ancora in tv. A lanciare l’indiscrezione è Selvaggia Lucarelli che, in un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano sul "gran circo tra magistrati, avvocati e giornalisti" scatenato dalla riapertura del caso Garlasco, ha parlato proprio dell’ex avvocato di Sempio. Stando a quanto rivelato dalla giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Lovati avrebbe avuto dei contatti e ricevuto un’offerta per prendere parte al Grande Fratello VIP, che dovrebbe partire nel 2026. Al momento si tratta solamente di un rumor: quel che è certo è che Lovati si è sempre dimostrato interessato alle apparizioni televisive e anche con Fabrizio Corona (prima della smentita di quest’ultimo) aveva parlato di una fiction in cantiere.

Fabrizio Gallo su Lovati e il futuro di Andrea Sempio: cosa succederà

Mentre il futuro di Massimo Lovati post-Garlasco è ancora tutto da definite, per Andrea Sempio è tempo di trovare un nuovo avvocato. Il legale di Lovati, Fabrizio Gallo, ha difeso l’operato del suo assistito negli ultimi anni nell’ambito del caso Poggi. "Al di là di tutte le cose che sono state dette, al di là della dentiera, al di là di quello poi è accaduto in altre trasmissione televisive… Ritengo che l’avvocato Lovati abbia avuto un grandissimo risultato" ha dichiarato Gallo oggi a Mattino Cinque, in collegamento con Federica Panicucci su Canale 5. Stando alle parole dell’avvocato, Sempio dovrà trovare qualcuno in grado di continuare il lavoro di Lovati: "Sicuramente si dovrà tracciare la sua linea difensiva per ottenere quello che ha ottenuto lui, ossia un’archiviazione e un’estraneità di Sempio nel procedimento penale". E sulla possibilità di un ordine di custodia cautelare in arrivo per Sempio, Gallo non ha escluso alcuno scenario: "Ci si può aspettare di tutto".

