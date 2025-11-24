Garlasco, lo scoop più atteso delle Iene slitta ancora: perché e chi l'ha bloccato
Salta nuovamente il servizio firmato da Alessandro De Giuseppe sull’omicidio di Chiara Poggi annunciato due settimane fa, come evidenziato dalle anticipazioni
Ancora niente Garlasco a Le Iene. Nella puntata di domani 25 novembre 2025, infatti, non andrà in onda il servizio firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese sull’omicidio di Chiara Poggi annunciato ormai due settimane fa. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti aveva parlato di "rivelazioni" e di "testimonianze esclusive" ma, almeno per il momento, l’inchiesta dovrà aspettare ancora. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, salta ancora il servizio de Le Iene
Sono passate ormai due settimane dall’annuncio de Le Iene che, in occasione della puntata dello scorso 11 novembre, avevano promesso un servizio esclusivo sul delitto di Garlasco, con testimonianze inedite riguardo l’omicidio di Chiara Poggi e alcune nuove, clamorose, rivelazioni sulla ricostruzione di quanto accaduto il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli. L’inchiesta – portata avanti dagli inviati Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese – non ha tuttavia ancora visto la luce. Il servizio non è infatti andato in onda nè l’11 novembre (tra le proteste del web) nè la settimana successiva e non c’è alcuna traccia di un nuovo super-testimone o altro.
Perché non andrà in onda l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi
Come rivelato di fatto dalle anticipazioni della puntata, il servizio sul caso Garlasco non andrà in onda nemmeno domani martedì 25 novembre 2025 de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con Max Angioni ha infatti nuovamente ‘bloccato’ l’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e, a questo punto, è difficile ipotizzare quando (o se) vedrà la luce. La scorsa settimana la ‘iena’ De Giuseppe aveva spiegato di avere dovuto rimandare il servizio a causa del suo contenuto nel pieno delle indagini dopo la riapertura del caso: "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto". Nella puntata di domani de Le Iene si parlerà dunque di alcune rivelazioni su Jeffrey Epstein (collegato direttamente anche all’Italia) e alla vicenda dei bambini cresciuti nel bosco dai genitori nei pressi di Palmoli, in Abruzzo. Appuntamento fissato per domani in prima serata su Italia 1; per Garlasco bisognerà pazientare (ancora).
