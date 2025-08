Garlasco, la sensitiva che ha visto tutto e la donna killer ‘dimenticata’: le ultime news dalla tv Spunta nuovamente l’ipotesi di un’assassina, di cui si era parlato anche e soprattutto all’epoca del delitto: gli ultimi sviluppi stasera a Zona Bianca

Nuove ipotesi, impronte sparite, piste inedite e persino delle visioni: il delitto di Garlasco continua ad animare il dibattito pubblico del Paese mentre la Procura di Pavia prosegue con le indagini. In attesa della fine dell’incidente probatorio, infatti, non si placano le discussioni intorno all’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nel pavese il 13 agosto del 2007. In tanti sono tornati a parlare della vecchia ipotesi di un’assassina (risalente al tempo della tragedia) e non solo. Dopo le polemiche della scorsa settimana, stasera si potrebbe parlare degli ultimi sviluppi del caso a Zona Bianca su Rete 4. Scopriamo tutti i dettagliå.

Caso Garlasco: la sensitiva che raccontò il delitto

"Ho visto il film dell’omicidio di Chiara Poggi. Una visione terribilmente reale anche se non mi è apparso il volto dell’assassina. È comunque una donna, ne sono certa" dichiarava una sensitiva lomellina – senza rivelare il suo nome – nel 2008, dicendosi sicura delle dinamiche dell’assassinio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. "Chiara è stata uccisa per motivi che riguardano il denaro. Aveva scoperto qualcosa di importante. Un segreto che l’ha portata alla morte" le sue dichiarazioni del tempo a La Provincia Pavese: "Quella donna è arrivata in sella ad una bicicletta nera, forse la stessa vista dalla vicina di casa. L’ha appoggiata al muro della villa ed è entrata (…) aveva in mano una borsa di plastica che sembrava pesante. Ho percepito che dentro c’era l’arma del delitto. Ha aperto la porta d’ingresso della villa e si è trovata con Chiara nel corridoio girata di spalle. L’assassina non ha perso tempo".

L’ipotesi della donna killer

Non solo le parole della sensitiva lomellina nel 2008; l’ipotesi di un’assassina sta tornando prepotentemente all’interno del dibattito sul caso Garlasco attraverso vari articoli risalenti all’epoca del delitto. "Chiara Poggi è stata colpita da quattro violenti colpi alla testa di un martello o di un bastone" si legge in un altro articolo firmato al tempo da Giuseppe Caruso: "Scoperta l’impronta di una scarpa da donna". Inutile dire che la ‘scomparsa’ di questa impronta dalle indagini – in giorni in cui si parla con sempre più insistenza di tracce sparite – ha scatenato i social.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 6 agosto 2025): le anticipazioni

Condotto da Giuseppe Brindisi, questa sera Zona Bianca potrebbe tornare a occuparsi del delitto di Garlasco e non solo. Dopo le polemiche della scorsa settimana (in cui non ci furono aggiornamenti sul caso), infatti, il talk show tornerà in onda oggi mercoledì 6 agosto 2025 per parlare di overtourism e del caso di Simona Cinà, la 28enne trovata senza vita a una festa in piscina a Bagheria. Spazio anche all’intervista a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.

Appuntamento stasera in tv su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

