Trova nel Magazine
Libero Magazine

Delitto Garlasco, nuova resa dei conti Lovati-De Rensis e interviene la mamma di Sempio: cosa succede in tv

L’avvocato di Alberto Stasi e il legale di Andrea Sempio saranno protagonisti di un nuovo faccia a faccia stasera a Filorosso: attesa anche la signora Daniele

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Filorosso - Massimo Lovati e Antonio De Rensis
RaiPlay

Il dibattito sul delitto di Garlasco si accende anche e soprattutto in tv. Dopo i numerosi (e infuocati) confronti dell’ultima settimana, infatti, Massimo Lovati e Antonio De Rensis si ritroveranno per un nuovo faccia a faccia oggi lunedì 11 agosto 2025 a Filorosso. Oggetto delle discussioni, ancora una volta, sarà la perizia sull’impronta 33 presentata dalla difesa di Alberto Stasi, definita ‘nulla’ dagli avvocati di Andrea Sempio per le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Lo scontro tra le parti è più che mai acceso e questa sera interverrà anche Daniela Ferrari, la madre di Sempio. Scopriamo le ultime news e tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: lo scontro Lovati-De Rensis

"Gli indizi contro il mio assistito sono quelli del 2017. Non è cambiato niente" aveva dichiarato la scorsa settimana Massimo Lovati a Filorosso. L’avvocato di Andrea Sempio ha criticato apertamente la perizia sull’impronta 33 presentata alla Procura dalla difesa di Alberto Stasi e dall’avvocati Antonio De Rensis: "Anche se la tua consulenza non vale niente e rimarrà per tutto il processo. Voi state perdendo il lume della ragione". I due – come detto – si ritroveranno questa sera su Rai 3 per un nuovo confronto sul delitto di Garlasco che promette scintille. La frattura è evidente e lo scontro tra le parti non è infatti mai stato così acceso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Mi sono spaventato sull’impronta 33. Sulle prime battute uno si spaventa, è l’incubo che diventa realtà, poi uno ci pensa e capisce che è tutta una farsa, perché è un esercizio di alchimia" ha ribadito poi Lovati a Zona Bianca. Dall’altro lato, Antonio De Rensis e Giada Bocellari sono sicuri dell’attendibilità della perizia presentata sull’ormai famigerata traccia biologica di sangue e sudore trovata nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi: "I nostri esperti hanno dimostrato che quel tipo di impronta non è un’impronta sfuggente, di chi scende le scale. Questa è un’impronta stabile, che dà pressione ed è assolutamente innaturale".

Filorosso, le anticipazioni: le novità e gli ospiti su Garlasco

Oggi lunedì 11 agosto 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco nella nuova puntata di Filorosso, condotta da Manuela Moreno su Rai 3. Interverranno, tra gli altri, gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio), l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Marzio Capra (consulente della famiglia Poggi), e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e Stefano Zurlo. In esclusiva anche un’intervista alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari.

Nella prima parte della puntata, invece, spazio al Ponte sullo Stretto di Messina, con il confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 11 agosto 2025)

Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Potrebbe interessarti anche

Antonio De Rensis - Filorosso

Garlasco in tv, il secondo killer (con l’alluce valgo) e il jolly ‘segreto’ della Procura: cosa succede

Si complica ulteriormente il quadro dell’incidente probatorio con nuove ipotesi e an...
Antonio De Rensis - Flaminia Bolzan

Caso Garlasco, il giallo dell’impronta sparita e l’ipotesi della doppia arma del delitto: ultime news dalla tv

Il caso Garlasco continua a fare discutere, dalle presunte tracce di sangue al nuovo...
Garlasco a Filorosso: cosa è successo puntata 4 agosto 2025

Garlasco, De Rensis punge Sempio: "Stasi lo ha fatto, a differenza di altri". E su Lovati: "I sogni li lascio a lui"

Nella puntata del 4 agosto di Filorosso, torna Antonio De Rensis, avvocato di Albert...
Massimo Lovati

Caso Garlasco, l’avvocato di Sempio spiazza in tv: richiesta choc sull’impronta 33. Il legale di Stasi replica così

Massimo Lovati ha criticato duramente la relazione sperimentale sull’impronta 33 e h...
Giada Bocellari

Delitto Garlasco, l’avvocato di Stasi e la contaminazione dell’impronta 33: “È inaccettabile”

Il legale Giada Bocellari torna a parlare delle tracce di DNA di Ignoto 3 trovate vi...
Filorosso - Manuela Moreno

Garlasco in tv, il rebus della goccia di sangue e l’altro assassino: cosa succede

La ricreazione della scena del crimine in 3D dell’esperto Enrico Manieri apre nuove ...
Antonio De Rensis

Caso Garlasco, la nuova speranza di Stasi e la prova “potenzialmente devastante”. Di cosa si tratta

Stando alle parole dell’avvocato Antonio De Rensis il DNA di Ignoto 3 scatenerà il d...
Caso Garlasco, gelo in studio a Filorosso con l'avvocato De Rensis: "Mi arrabbierei molto"

Caso Garlasco, gelo in tv con l'avvocato De Rensis: "Rischierei di arrabbiarmi molto". E il legale di Sempio sbotta

Nella puntata di Filorosso del 21 luglio si parla del caso Garlasco con gli avvocati...
Garlasco Zona Bianca cosa successo puntata 6 agosto 2025 reazioni social

Caso Garlasco, lite in tv tra gli avvocati di Stasi e Sempio: "Siamo nell'assurdità". Social in tilt: "Non posso farcela"

Nella puntata del 6 agosto di Zona Bianca, l'avvocato di Sempio s'infuria in diverse...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Andrea Sempio

Andrea Sempio
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno
Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone
Alessandro Greco

Alessandro Greco

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963