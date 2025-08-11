Delitto Garlasco, nuova resa dei conti Lovati-De Rensis e interviene la mamma di Sempio: cosa succede in tv L’avvocato di Alberto Stasi e il legale di Andrea Sempio saranno protagonisti di un nuovo faccia a faccia stasera a Filorosso: attesa anche la signora Daniele

Il dibattito sul delitto di Garlasco si accende anche e soprattutto in tv. Dopo i numerosi (e infuocati) confronti dell’ultima settimana, infatti, Massimo Lovati e Antonio De Rensis si ritroveranno per un nuovo faccia a faccia oggi lunedì 11 agosto 2025 a Filorosso. Oggetto delle discussioni, ancora una volta, sarà la perizia sull’impronta 33 presentata dalla difesa di Alberto Stasi, definita ‘nulla’ dagli avvocati di Andrea Sempio per le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Lo scontro tra le parti è più che mai acceso e questa sera interverrà anche Daniela Ferrari, la madre di Sempio. Scopriamo le ultime news e tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: lo scontro Lovati-De Rensis

"Gli indizi contro il mio assistito sono quelli del 2017. Non è cambiato niente" aveva dichiarato la scorsa settimana Massimo Lovati a Filorosso. L’avvocato di Andrea Sempio ha criticato apertamente la perizia sull’impronta 33 presentata alla Procura dalla difesa di Alberto Stasi e dall’avvocati Antonio De Rensis: "Anche se la tua consulenza non vale niente e rimarrà per tutto il processo. Voi state perdendo il lume della ragione". I due – come detto – si ritroveranno questa sera su Rai 3 per un nuovo confronto sul delitto di Garlasco che promette scintille. La frattura è evidente e lo scontro tra le parti non è infatti mai stato così acceso.

"Mi sono spaventato sull’impronta 33. Sulle prime battute uno si spaventa, è l’incubo che diventa realtà, poi uno ci pensa e capisce che è tutta una farsa, perché è un esercizio di alchimia" ha ribadito poi Lovati a Zona Bianca. Dall’altro lato, Antonio De Rensis e Giada Bocellari sono sicuri dell’attendibilità della perizia presentata sull’ormai famigerata traccia biologica di sangue e sudore trovata nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi: "I nostri esperti hanno dimostrato che quel tipo di impronta non è un’impronta sfuggente, di chi scende le scale. Questa è un’impronta stabile, che dà pressione ed è assolutamente innaturale".

Filorosso, le anticipazioni: le novità e gli ospiti su Garlasco

Oggi lunedì 11 agosto 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco nella nuova puntata di Filorosso, condotta da Manuela Moreno su Rai 3. Interverranno, tra gli altri, gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio), l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Marzio Capra (consulente della famiglia Poggi), e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e Stefano Zurlo. In esclusiva anche un’intervista alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari.

Nella prima parte della puntata, invece, spazio al Ponte sullo Stretto di Messina, con il confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 11 agosto 2025)

Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma gratuita Rai Play.

