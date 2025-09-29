Delitto Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona: “Io non lo chiedo mai". E il padre di Sempio sconsolato: "Stiamo" Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro confronto con la conduttrice riguardo il famigerato bigliettino ritrovato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e, proprio come previsto, l’autunno si sta rivelando a dir poco bollente. La nuova inchiesta su Mario Venditti (ex procuratore di Pavia che archiviò le indagini su Andrea Sempio), indagato per corruzione in atti giudiziari, potrebbe rappresentare un punto di svolta. L’ipotesi è che la famiglia Sempio possa avere versato alcune somme di denaro all’ex pm per ‘scagionare’ Andrea e sotto la lente di ingrandimento, attualmente, ci sarebbe proprio un bigliettino con scritto ‘Venditti’ e le relative cifre trovato in casa Sempio. Nella puntata di oggi lunedì 29 settembre 2025 di Mattino Cinque è intervenuto anche uno spazientito Massimo Lovati. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il duro confronto tra Massimo Lovati e Federica Panicucci in tv

Oggi lunedì 29 settembre 2025 Massimo Lovati è stato ospite in collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque per tornare a parlare del delitto di Garlasco. Sono ovviamente giorni caldissimi per il caso e la nuova inchiesta sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti (che archiviò le indagini su Andrea Sempio nel 2017) rischia di mettere in serio pericolo l’alibi dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato Lovati ha commentato duramente le perquisizioni disposte dalla Procura di Brescia a casa Sempio: "Non hanno avuto rispetto nella mia funzione difensiva. Quella mattina io dovevo essere in aula, e invece hanno fatto il blitz e mi hanno distolto dalla mia funzione". "Perché si punta sempre il dito contro determinati soggetti e non contro altri?" le parole del legale di Andrea Sempio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federica Panicucci ha così fatto notare come le perquisizioni rientrassero nell’ambito delle indagini, anche e soprattutto considerati gli importanti flussi di denaro della famiglia Sempio prima dell’interrogatorio (attorno a cui aleggiano molte ombre) di Andrea, che ha portato all’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. "Forse perché stanno indagando, forse perché hanno in mano qualcosa" la spiegazione della conduttrice, ma Lovati ha liquidato il tutto come "ridicolo". "Prendo le distanze da quello che dice" la replica prudente di Federica Panicucci, con Lovati tornato subito all’attacco: "I soldi non servivano per corrompere nessuno". Incalzato subito dalla conduttrice ("Quindi li avete presi voi avvocati? Li avete presi senza fattura? Perché su quel pizzino c’era scritto ‘Venditti’…"), Lovati ha tuonato: "Io non vengo a chiederle quanto guadagna (…) Io questo pizzino non l’ho visto, ho letto solamente il decreto di perquisizione (…) la data ve la siete inventata voi".

Le parole del padre di Andrea Sempio a Mattino Cinque

Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque l’inviato Emanuele Canta ha provato a raggiungere il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, per avere un commento sul recente ‘ribaltone’ nelle indagini che ora virano proprio verso la sua famiglia. Giuseppe Sempio non ha avuto dubbi: "Non ho niente da dire. Come stiamo? Stiamo, andiamo avanti…". Alla domanda se avesse qualcosa da nascondere o qualcosa da dire sui versamenti delle sorelle, il padre di Andrea si è limitato ad allargare le braccia sconsolato prima di andarsene senza lasciare ulteriori dichiarazioni

Potrebbe interessarti anche