Delitto Garlasco, il terremoto: perquisita casa Sempio e indagato il procuratore che archiviò le indagini. Le ultime news in tv
Giornata critica e forse decisiva per il caso Chiara Poggi: la Procura di Brescia indaga Mario Venditti e raccoglie tutte le intercettazioni, cosa succede
Giornata critica per il delitto di Garlasco, scosso un clamoroso terremoto nelle indagini. Come annunciato in mattinata dal Tg1, infatti, Mario Venditti sarebbe indagato. La Procura di Brescia avrebbe messo nel mirino l’ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio tra mille ombre. Oltre alle sue case sono state perquisite le abitazioni dei genitori e degli zii di Sempio e anche quelle di due ex carabinieri oggi in congedo (ma in servizio proprio nel 2017). La giornata ‘caldissima’ di Garlasco verrà analizzata anche stasera a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, la clamorosa svolta nelle indagini: indagato l’ex procuratore di Pavia
La notizia ‘bomba’ è arrivata nell’edizione del mattino del Tg1 oggi venerdì 26 settembre 2025: Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio, sarebbe indagato. Venditti avrebbe archiviato il caso in maniera troppo rapida e anche riguardo l’interrogatorio allo stesso Sempio ci sarebbero molti dubbi, dalla ‘breve durata’ alle modalità di conduzione fino a passaggi opachi e alcune intercettazioni omesse. L’ipotesi è di ‘corruzione in atti giudiziari’ (si parla di 20-30mila euro per scagionare Sempio): la Procura di Brescia sarebbe risalita a flussi di denaro pari a 43mila euro tra assegni versati dalle zie di Sempio a favore del fratello Giuseppe e prelievi da parte del padre di Andrea per 35mila euro, di cui 5mila versati a Patrizio Sempio e subito prelevati in contanti. "Onestamente le cifre di cui si parla nell’appunto che sarebbe stato trovato mi sembrano una base troppo esigua per un’ipotesi corruttiva di un professionista del genere" le prime dichiarazioni di Massimo Lovati.
Su disposizione della Procura di Pavia, carabinieri e guardia di finanza avrebbero iniziato le perquisizioni, che riguarderebbero: le case di Mario Venditti (a Pavia, Genova e Campione d’Italia, in provincia di Como), le abitazioni di due ex carabinieri ora in congedo, ma in servizio nel 2017 (anno dell’archiviazione di Sempio) e la casa dei genitori di Andrea Sempio, dove sarebbero stati portati via vari scatoloni.
