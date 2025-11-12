Delitto Garlasco, il giallo dell'impronta 10 e la bordata di Selvaggia Lucarelli: “Infinito imbarazzo”
Il caso Garlasco procede su due binari paralleli, ma c’è da fare chiarezza ancora su entrambi. Da un lato prosegue l’inchiesta sul caso corruzione (l’ex pm Mario Venditti sarà per la terza volta davanti al Riesami di Brescia), dall’altra la Procura di Pavia continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi. Sono arrivati infatti i risultati degli esami dattiloscopici effettuati sui resti della spazzatura della villetta di via Pascoli. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, il caos delle impronte e i risultati degli accertamenti
Mentre Mario Venditti – l’ex procuratore accusato di avere archiviato le indagini su Andrea Sempio nel 2017 dietro pagamento di 20-30mila euro – si prepara a opporsi al terzo decreto di sequestro dei suoi dispositivi, la Procura di Pavia deve fare i conti coi risultati degli accertamenti dattiloscopici effettuati sulla spazzatura della villetta di via Pascoli, a Garlasco. Lo scorso settembre, infatti, Giovanni Di Censo era stato incaricato dal gip Daniela Garlaschelli di fare nuovi esami sui fogli di acetato con le impronte rinvenute sulla scena del delitto nel 2007.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le tracce ritenute valide per un confronto erano quelle trovate sulla porta d’ingresso e del garage, oltre alle sei sul pattume. Come evidenziato dall’esito delle analisi, l’impronta sulla porta d’ingresso appartiene a un sottufficiale dei carabinieri, quella sul garage a Marco Poggi (nonostante per errore fosse stato indicato inizialmente sulla porta, salvo poi essere rettificato), il fratello di Chiara. A quest’ultima sono state ricondotte tutte le impronte sulla spazzatura. Nessun indizio, dunque, che possa portare al nome di Andrea Sempio (come evidenziato dai suoi legali in una nota: "Non ci siamo preoccupati di fronte alle indiscrezioni"). Rimane, tuttavia, ancora aperto il ‘giallo’ dell’impronta 10, rinvenuta sulla parte interna della porta del villino e mai attribuita.
Selvaggia Lucarelli tuona sui social sul caso Chiara Poggi: cosa ha detto
Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato l’esito degli esami dattiloscopici della Procura di Pavia. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle non ha nascosto il suo disappunto di fronte a questa ‘caccia’ a suon di analisi. "Continua questo continuo imbarazzo" si è sfogata sui social Selvaggia, in una storia Instagram, evidenziando il caos che sta accompagnando queste ultime settimane di indagini: "Non sanno più cosa cercare, chi, perché".
Potrebbe interessarti anche
Delitto Garlasco in TV: spese 'sospette' e la perizia segreta su impronta n.42. La svolta nelle indagini
Il dossier della difesa di Stasi si concentra ora sull’impronta di una scarpa a pall...
Garlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito
Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decre...
Delitto Garlasco, colpo delle Iene: parla il giudice che assolse Alberto Stasi. Cosa succede
Domani, martedì 21 ottobre 2025 ritorna lo spin-off 'Le Iene presentano: Inside': la...
Garlasco in TV, le intercettazioni (decisive) che scagionarono Sempio. La madre: “Andrea chiese di Chiara”. Cosa non torna
La Procura di Brescia ha chiesto i tabulati dell’ex pm Mario Venditti per ricostruir...
Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna
Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’im...
Garlasco, undici impronte che possono riscrivere la storia: c’è la prima data in aula. Le ultime news in tv
Le tracce trovate sulla spazzatura e sulle unghie del pollice di Chiara Poggi al cen...
Garlasco in TV, la consulenza di Garofano scatena la bufera. Bruzzone: “Anche a Brescia ce l’avevano”
La perizia Linarello in mano all’ex consulente di Andrea Sempio fa ancora discutere:...
Garlasco in Tv, svolta dopo l'incidente probatorio: “Nessuna impronta di Sempio”. La scoperta su Marco Poggi
Ignoto X condotto da Pino Rinaldi si rivela sempre un ottimo programma per gli appro...