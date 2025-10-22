Garlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato
In mattinata una testimonianza raccolta dai carabinieri di Milano su quanto successo il 13 agosto del 2007 avrebbe rimesso in discussione tutto: chi ha parlato
Nuova svolta nel caso Garlasco, che rischia di andare verso l’ennesimo terremoto. Mentre proseguono le indagini della Procura di Pavia, infatti, in mattinata un nuovo testimone avrebbe parlato ai carabinieri di Milano di quanto successo il 13 agosto del 2007, raccontando come il famoso scontrino non sarebbe mai stato fatto da Andrea Sempio, distruggendo di fatto l’alibi del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, la nuova testimonianza-svolta delle indagini: "Lo scontrino non l’ha fatto Andrea Sempio"
"Stamattina ci siamo svegliati con questa notizia: lo scontrino non era di Sempio" ha annunciato oggi mercoledì 22 ottobre 2025 Federica Panicucci a Mattino Cinque. La puntata del talk show di Canale 5 ha dedicato ovviamente un nuovo, ampio, blocco al delitto di Garlasco parlando di un nuovo super-testimone, la cui testimonianza potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. "Un testimone si è presentato spontaneamente in Procura. La sua testimonianza viene reputata granitica (…) Sarebbe una persona molto vicina ad Andrea Sempio che avrebbe racconato degli elementi e dei dettagli estremamente importanti" ha spiegato Panicucci insieme all’inviato Emanuele Canta che, in diretta, ha confermato la news: "Una notizia clamorosa: si è presentato un nuovo super-testimone che avrebbe detto che lo scontrino del 13 agosto del 2007 non l’ha fatto Andrea Sempio e nessuno dei suoi familiari. Ha spiegato tutto nel dettaglio, ha raccontato ogni particolare e soprattutto avrebbe documentato quanto stava affermando. I carabinieri ritengono il soggetto ‘assai credibile’, sono già partite attività volte ad avere riscontro su questo dichiarato ed è stata informata subito la Procura di Pavia". Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque è intervenuto anche Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati (ex avvocato di Andrea Sempio), che ha commentato la notizia senza mostrare troppo stupore ("Era già nell’aria, il testimone si conosceva") e soprattutto ammettendo che il testimone potrebbe essere un familiare di Sempio, forse uscito finalmente allo scoperto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione di Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio: cosa ha detto
Immediata, ovviamente, la risposta di Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Andrea Sempio al fianco di Angela Taccia. L’avvocato ha preferito non commentare la notizia diffusa dai giornali sul ‘super-testimone’ che, a questo punto, potrebbe avere rimesso in discussione l’alibi del suo assistito (che la mattina del 13 agosto del 2007 avrebbe parcheggiato a Vigevano, portando lo scontrino ai carabinieri solo un anno dopo). "Commento solo gli atti" ha spiegato Cataliotti.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, l'avvocato di Lovati choc: “Lo scontrino di Sempio? Carta straccia, ecco perché”, le parole che scatenano il caos
Il legale di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, mette in discussione il principale alib...
Garlasco, l’alibi provvidenziale di Sempio: il nuovo scontrino e la bordata di Selvaggia Lucarelli che fa infuriare il web
Il caso Garlasco si infittisce: un nuovo scontrino di Sempio potrebbe rafforzare il ...
Garlasco a Chi l'ha visto?, scoop Sciarelli con Andrea Sempio, la verità sui soldi a Lovati e la paura: “Sono rassegnato”
Nella puntata in onda oggi mercoledì 22 ottobre su Rai 3 condotta da Federica Sciare...
Garlasco, Gianluigi Nuzzi deluso: "Non ce l'ha detto". E il nuovo avvocato di Sempio svela: "Ecco perché è innocente"
Nella puntata del 17 ottobre, tante novità sul delitto di Garlasco e le parole del n...
Garlasco, l'indiscrezione su Lovati: “Va al Grande Fratello Vip?”, il retroscena dopo la rottura con Sempio
Stando alle ultime indiscrezioni l'ex avvocato di Andrea Sempio avrebbe ricevuto un'...
Garlasco in TV, “Sempio vuole Taormina”: la bordata di Selvaggia Lucarelli e la reazione (gelida) dell’avvocato
Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano pe...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona contro Panicucci: “Io non chiedo quanto guadagna”. E il padre di Sempio sconsolato
Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro conf...
Garlasco, salta l’incontro Lovati-Sempio e il caso del ‘sistema Pavia’ si allarga. Le ultime news in tv
Stando a quanto raccontato dall’avvocato di Andrea Sempio non sarebbe ancora stata p...