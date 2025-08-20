Garlasco, i nuovi dubbi sull’autopsia ‘ballerina’ e l’ipotesi dell’avvocato di Andrea Sempio: le ultime news in tv Continua il dibattito intorno all’autopsia effettuato sul corpo di Chiara Poggi, De Rensis prevede stravolgimenti: gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca

Il delitto di Garlasco continua a fare parlare (e discutere), anche e soprattutto in tv. Fatta chiarezza sulla contaminazione della famosa garza utilizzata sulla bocca di Chiara Poggi, la Procura di Pavia sta procedendo con le indagini, mentre il dibattito pubblico non sembra destinato a placarsi. L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha ribadito l’ipotesi del killer, mentre il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, prevede stravolgimenti nel giro di pochi mesi. Stasera si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, tutti i nuovi dubbi e il nodo dell’autopsia di Chiara Poggi

Il dibattito intorno al delitto di Garlasco non sembra avere fine (come denunciato anche da Federica Sciarelli), anzi. Dopo la chiacchieratissima intervista su YouTube di Massimo Lovati con Andrea Tosatto, infatti, le discussioni si sono fatte addirittura più accese. L’avvocato di Andrea Sempio ha ribadito la sua versione, confermando la pista del killer: "Non è stato Alberto Stasi, non è stato Andrea Sempio, ma un sicario assoldato da un’organizzazione criminale che ha dovuto sopprimerla perché era diventata scomoda". Sul movente, vale a dire su ciò di cui Chiara Poggi era venuta a conoscenza (e di cui "non avrebbe dovuto" esserlo) restano varie ipotesi come il Santuario della Bozzola, ma per Lovati non ci sarebbero dubbi sulla premeditazione dell’omicidio.

Anche l’autopsia condotta sul corpo di Chiara Poggi, intanto, continua a fare discutere. L’avvocato Paolo Larceri, ex difensore del maresciallo Marchetto che ha preso parte alla recente intervista con Lovati, ha lanciato (o meglio, rilanciato) l’allarme sull’autopsia ‘ballerina’ fatta nel 2007, dove sarebbe avvenuta la contaminazione involontaria: "Abbiamo un istituto di medicina legale all’Università di Pavia, famosa nel mondo, a venti minuti da Garlasco, con tutte le attrezzature necessarie, e tu decidi di portare la ragazza in un posto dove non puoi pesarla, dove c’è contaminazione? Da qui nasce l’ora dell’omicidio ballerina’ (…) Possibile che nessuno se ne sia accorto?"

Gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco a Zona Bianca: le anticipazioni

Stasera si tornerà a parlare di Garlasco anche a Zona Bianca, dove verranno trattati tutti gli ultimi aggiornamento sul caso. Nella prima serata di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi verrà ovviamente dedicato ampio spazio anche al vertice di Washington, dopo il colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin e il via libera di quest’ultimo a un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che potrebbe aprire a una frase di trattative, nuovi equilibri e di pace.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 20 agosto 2025)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv. Appuntamento su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

