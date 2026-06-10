Garlasco in TV, "Ecco dove si è lavato il killer": nuove polemiche sulle foto 'mai mostrate' Le foto diffuse dall’ex comandante del Ris di Parma sui social e il video di Alberto Stasi davanti alla Procura di Pavia nel 2025 fanno discutere le parti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco continua a far discutere a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi e più di un anno dalla riapertura del caso. Nelle ultime ore, infatti, due nuovi elementi hanno riacceso lo ‘scontro tra le parti con esperti, investigatori e difensori ad alimentare il dibattito. Da un lato le foto della scena del crimine diffuse sui social dall’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, dall’altra il video dell’interrogatorio di Alberto Stasi presso la Procura di Pavia dello scorso anno. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le foto mai pubblicate e la versione di Luciano Garofano

Pochi giorni fa l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano – una delle figure più discusse nell’ambito del delitto di Garlasco – ha deciso di rendere pubbliche alcune fotografie della scena del crimine risalente all’agosto del 2007 che, a suo dire, non sarebbero mai state mostrate in precedenza. "Spesso, nel dibattito sul caso Garlasco, si fa confusione sulla reale dinamica e sui movimenti all’interno della casa" ha tuonato Garofano, che è intervenuto sui social parlando di "dati oggettivi". Il motivo? L’ex ufficiale ha ribadito le conclusioni che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, le cui impronte sono state trovate sul sapone del bagno: "L’assassino di Chiara si è lavato nel bagno, non in cucina". Secondo Garofano, dunque, non ci sarebbe "spazio per interpretazioni" dal momento che le immagini mostrerebbero chiaramente le tracce di sangue e il ‘percorso’ del killer.

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La posizione della difesa di Andrea Sempio: l’interrogatorio di Alberto Stasi

Sul fronte giudiziario, invece, l’attenzione resta concentrata su Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e al centro della nuova inchiesta. Il suo difensore, l’avvocato Liborio Cataliotti, è intervenuto a Ignoto X per parlare dell’interrogatorio di Alberto Stasi risalente al maggio del 2025 che sta facendo tanto discutere negli ultimi giorni (anche la criminologa Roberta Bruzzone si è scagliata contro Antonio De Rensis e la difesa di Stasi). Secondo Cataliotti il video potrebbe addirittura tornare utile alla difesa del suo assistito: il passaggio in cui Stasi afferma di non essere a conoscenza di alcuna diffusione dei video privati che lo ritraevano insieme a Chiara, infatti, rappresenterebbe un elemento favorevole a Sempio in quanto indebolirebbe alcune ipotesi investigative (come l’aggressione per un rifiuto amoroso) formulate negli ultimi mesi.

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