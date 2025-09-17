Garlasco, la nuova relazione che cambia tutto: “Dinamica del delitto diversa e un solo killer”. Le ultime news dalla tv Stando alla BPA depositata dai Ris di Cagliari la dinamica omicidiaria sarebbe quasi completamente differente da quella dell’inchiesta del 2007

Il delitto di Garlasco si avvia (forse) verso un punto di svolta. La relazione sull’omicidio di Chiara Poggi presentata dal Ris di Cagliari, infatti, parla di una "dinamica completamente diversa" rispetto a quella ipotizzata nel 2007 e le nuove indagini potrebbero così andare incontro a un ribaltamento. Oggi mercoledì 17 settembre 2025 anche a Mattino Cinque si è parlato dell’esito delle nuove analisi BPA, che escluderebbero il coinvolgimento di più assassini. Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti nel dettaglio.

Delitto di Garlasco, la nuova relazione del Ris di Cagliari: "Dinamica profondamente diversa"

Il colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, ha depositato ieri in Procura a Pavia l’atteso rapporto sul delitto di Garlasco. Stando alle prime notizie trapelate, la nuova relazione avrebbe rivelato una "dinamica completamente diversa" rispetto a quella ipotizzata nel 2007. Oltre a distinguersi per la sua corposità (si parla di 300 pagine contro le 19 delle precedenti analisi del Ris di Parma presentate il 13 dicembre del 2007.), il BPA – Bloodstain Pattern Analysis – offrirebbe un quadro molto più completo e dettagliato su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli più di 18 anni fa. Grazie alle tecnologie odierne, infatti, i Ris avrebbe ricostruito non solo la dinamica ma anche l’intera scena del delitto, includendo tutte le le impronte non prese in considerazione o trascurate in passato, dalla sagoma di una mano in una pozza di sangue alle tracce sul telefono e vicino al divano. Questa relazione, tuttavia, è e rimarrà secretata e il suo contenuto non verrà condiviso nemmeno con le parti, gli avvocati di Andrea Sempio e la difesa di Alberto Stasi.

L’ipotesi del secondo killer viene scartata?

Nonostante il colonnello Berti non si sia pronunciato sulla questione, dalla ricostruzione completa della dinamica omicidiaria gli interrogativi principali emersi sarebbe ancora legati al numero degli aggressori e all’arma del delitto. Su quest’ultima indagherà il consulente Cristina Cattaneo, mentre per quanto riguarda l’assassino sarebbe da escludere la pista di più killer. Dell’esito della BPA si è parlato anche a Mattino Cinque; nella puntata di oggi mercoledì 16 settembre 2025 la conduttrice del talk show Federica Panicucci ha fatto sapere: "Secondo le prime indiscrezioni all’interno della casa l’azione omicidiaria sarebbe stata compiuta da una sola persona". Scenario confermato anche dalla giornalista Francesca Carollo, ospite in studio: "Ogni dettaglio può cambiare la narrazione della storia (…) ma l’assassino sarebbe uno solo".

