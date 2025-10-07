Garlasco in Tv, Milo Infante svela lo scoop: “Una bufera”, la nuova persona al centro delle indagini Il conduttore di Ore 14 ha promesso un colpo di scena nella prossima puntata in prima serata, poi le dure critiche all’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati

Le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e mai come in queste settimane il caso più discusso della cronaca nera è stato ‘travolto’ dai colpi di scena. Dalla nuova inchiesta sull’ex pm Mario Venditti alle dimissioni di Luciano Garofano fino a tutte le ombre su Andrea Sempio, il periodo ‘bollente’ è tutt’altro che finito. A prometterlo è anche Milo Infante che, in chiusura della puntata di oggi martedì 7 ottobre 2025 di Ore 14, ha parlato di una "bufera" in arrivo su un’altra persona. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: Milo Infante sulla "bufera" in arrivo

In attesa della fine dell’incidente probatorio e dei risultati delle nuove analisi della professoressa Cattaneo sulla scena del crimine, il delitto di Garlasco continua ad animare il dibattito pubblico in televisione e non. Nella puntata di oggi martedì 7 ottobre 2025 si è ovviamente tornati a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi anche a Ore 14, dove sono stati discussi tutti gli ultimi sviluppi delle indagini e i numerosi colpi di scena delle ultime settimane. E a proposito di colpi di scena, Milo Infante si è detto sicuro sul fatto che giovedì prossimo scoppierà "una nuova bufera". Il motivo? Il conduttore ha parlato di uno scoop su un’altra persona coinvolta indirettamente (o direttamente) nella tragedia della villetta di via Pascoli che farà discutere e non poco nella puntata dello spin-off Ore 14 Sera, in programma in prima serata su Rai 2: "Possiamo anticiparvi che sta per arrivare una bufera anche su un’altra persona che fa parte di questa vicenda, ma non dico altro (…) Ne parleremo giovedì".

Le critiche e la decisione sulle dichiarazioni di Massimo Lovati su Yara

Prima di chiudere la puntata con l’anticipazione sullo scoop di giovedì, Milo Infante ha dedicato spazio (non troppo, e volontariamente) anche alle recenti dichiarazioni di Massimo Lovati sul caso Yara Gambirasio emerse nel podcast di Fabrizio Corona Falsissimo. Il conduttore di Ore 14 ha ovviamente preso le distanze dalle parole dell’avvocato di Andrea Sempio sulla piccola Yara e ha deciso di non mandarle in onda. "Sono state dette delle parole orribili, mi perdoneranno i telespettatori di Ore 14 ma qui non le faremo ascoltare" ha spiegato Infante oggi su Rai 2 (con il consenso di tutti i suoi ospiti), aggiungendo: "Non le ripetiamo e non diamo seguito alle reazione che inevitabilmente seguono queste parole, sono parole orribili, che sono giustificabili solo se una persona mentre le sta dicendo è ubriaca fradicia, diversamente dovrebbe essere allontanato, radiato, sospeso da qualsiasi albo, c’è un livello…perché non fa parte della nostra natura, noi non superiamo questo limite".

