Delitto Garlasco, la mamma di Sempio replica alle accuse: "Parlo con chi voglio". E insinua: "Lo stanno incastrando" Nella puntata di Filorosso in onda ieri (11 agosto), Daniela Ferrari risponde a chi l'ha criticata per non aver parlato con i carabinieri e difende il figlio.

Nell’anteprima della nuova puntata di Filorosso, il programma condotto da Manuela Moreno in prima serata su Rai Tre lunedì 11 agosto 2025, viene mandata in onda l’intervista inedita a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, unico indagato in concorso per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo aver ascoltato le parole della donna, non mancano i commenti degli avvocati di Sempio e Alberto Stasi (che punge la Ferrari), ma vediamo cosa ha detto la madre di Andrea nell’intervista rilasciata ai microfoni di Filorosso.

Delitto di Garlasco, a Filorosso parla la mamma di Andrea Sempio

Nemmeno il tempo di cominciare la puntata che viene presentata l’intervista inedita alla madre di Andrea Sempio, convinta dell’innocenza del figlio. La signora, pronta a rispondere a tono alle critiche ricevute negli ultimi giorni, guarda dritto verso la telecamera quando dice "Vorrei fare una piccola premessa: ho parlato poche volte con televisioni, sono stata attaccata perché parlo in televisione e non vado a parlare dai carabinieri. Vorrei dire solo una cosa: io parlo con chi voglio e quando voglio, e se non parlo con i carabinieri è perché seguo il consiglio del mio avvocato. In questo momento ho deciso di parlare con la trasmissione Filorosso perché il programma mi sembra formato da persone abbastanza corrette".

Poi prosegue parlando del figlio e della situazione in casa da quando Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: "La nostra vita dal 27 febbraio è cambiata. Da quando mio figlio è tornato a casa con un foglio in mano dicendo ‘ci sono dentro per l’ennesima volta’. E da lì si è sconvolto tutto. Stiamo passando le pene dell’inferno in casa. E ribadisco per l’ennesima volta che mio figlio non ha fatto assolutamente niente, non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi. Secondo la mia opinione, stanno puntando mio figlio deliberatamente. Le altre cose già le sapete perché sui giornali ne esce di ogni e per me stanno tentando di incastrare Andrea, creando cose che non sono vere perché io, mio marito e mio figlio abbiamo sempre detto la verità su quella famosa giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno e se verranno fatte correttamente una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto noi non uscirà". E conclude dicendo "non ho nient’altro da dire, spero solo che questa cosa si concluda il prima possibile perché ci stiamo rimettendo tutti in salute".

Angela Taccia commenta le parole di Daniela Ferrari spiegando che "E’ un suo diritto non parlare con i carabinieri. Noi abbiamo mostrato alla signora Ferrari, che non è nostra cliente, che c’era questa possibilità prevista dal codice di procedura penale. Lei una volta lì ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e nonostante questo le sono state fatte delle domande. Qua concludo".

Anche Antonio De Rensis dice la sua: "Io credo in tutto quello che ha detto Sempio sull’interrogatorio di 4 ore, che considero un obbrobrio giudiziario. La signora Sempio ha il diritto di dire e fare ciò che vuole, non mi permetterò mai di commentare quello che dicono le mamme. Dico solo che la madre di Alberto Stasi avrebbe molte cose da dire e forse avrà molte cose da dire, ma questo accadrà al momento opportuno, quando questa indagine, che non è fuffa e non si basa su alchimie (qui mira a Lovati che considera i consulenti della difesa Stasi degli alchimisti, ndr), svelerà determinate cose".

