Garlasco, lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: “Andate dietro a una youtuber” La giudice di Ballando con le Stelle si è scagliata contro i servizi di Ignoto X di Pino Rinaldi dedicati ai contenuti ‘esclusivi’ di Bugalalla Crime su Sempio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Selvaggia Lucarelli torna all’attacco e a parlare del delitto di Garlasco. La giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha commentato sui social i servizi di Ignoto X dedicati ai contenuti ‘esclusivi’ su Andrea Sempio condivisi recentemente dalla youtuber Francesca Bugamelli, in arte Bugalla Crime. La giornalista civitavecchiese non è andata tanto per il sottile, attaccando apertamente il conduttore Giuseppe Rinaldi e La7. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro Giuseppe Rinaldi

Archiviate le vacanze natalizie Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del delitto di Garlasco e a sfogarsi, come di consueto, sui social. Da molto tempo stufa della narrazione e del monopolio dell’attenzione mediatica del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la giudice di Ballando con le Stelle ha trovato ‘pane per i suoi denti’ su La7 nel corso dell’ultima puntata di Ignoto X. Giuseppe Rinaldi ha infatti dedicato ampio spazio e vari servizi ai contenuti condivisi dalla youtuber Bugalalla Crime, Francesca Bugamelli all’anagrafe. La content creator aveva già fatto discutere quando rese pubbliche sui social le foto di Andrea Sempio di fronte alla villetta di via Pascoli proprio il 13 agosto del 2007, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa in mattinata. Bugalalla ha poi condiviso anche un video datato 13 marzo 2007 in cui si può vedere Sempio a scuola e Ignoto X – come detto – ha commentato in tv il tutto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Bugalalla Crime: la bordata sulle indagini su Andrea Sempio

Selvaggia Lucarelli si è dunque scagliata contro Pino Rinaldi e la sua trasmissione, commentando duramente sui social: "Credo che il livello più discutibile della narrazione di Garlasco lo stiano toccando Pino Rinaldi e il Tg La7". La giornalista e compagna di Lorenzo Biagiarelli ha punzecchiato sia la youtuber Bugalalla Crime che il suo team, oggetto di varie critiche già in passato a Le Iene: "Giornalisti che vanno dietro a una youtuber di EmmeTeam". Selvaggia non si è fermata qui, andando poi a dimostrare con varie storie sul suo profilo come tutto l’operato dei carabinieri sui dispositivi elettronici di Chiara Poggi (il computer in primis) fu documentato nella più totale trasparenza, come provato dai verbali e dai documenti dell’epoca che rivelarono tutti gli accessi di Chiara (uno dalle 16:10 alle 18:30, uno dalle 20:14 alle 21:08).

Potrebbe interessarti anche