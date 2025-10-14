Terremoto a Garlasco, Sempio scarica l'avvocato Lovati. Web in tilt: “Jerry la Rana farà parlare ancora” Il legale paga a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni e l’inchiesta per diffamazione: la reazione di Angela Taccia (confermata da Sempio) e dei social

Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati, che ora ufficialmente non è più il suo legale. L’avvocato rappresentava la difesa del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi da più di sette anni, ma ha pagato a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni sopra le righe e l’inchiesta per diffamazione aperta dalla Procura di Milano. A comunicare la decisione è stato lo stesso Lovati, in attesa che Sempio consegni consegnare le carte per formalizzare il tutto e scegliere chi prenderà il suo osto nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Confermata nella difesa, invece, l’amica Angela Taccia. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Massimo Lovati, revocato l’incarico: la decisione di Andrea Sempio

La notizia era nell’aria già da giorni, ma oggi martedì 14 ottobre 2025 è arrivata la conferma: Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio. A comunicarlo è stato lo stesso Lovati, il quale da anni difendeva Sempio, ancora unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e che a breve dovrebbe depositare in Procura i documenti necessari per la revoca del mandato del suo legale. La decisione, ovviamente, è stata pesantemente influenzata dalla recente bufera mediatica che ha investito Lovati, finito nell’occhio del ciclone per le sue parole sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona) e per l’inchiesta aperta della Procura di Milano sull’avvocato, indagato per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi nell’ambito del delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni Lovati non aveva nascosto di temere il licenziamento e la notizia sarebbe dovuta uscire dopo il deposito nella mattinata di domani, ma l’avvocato ha scelto di anticipare tutti.

La reazione di Angela Taccia e dei social

Anche Angela Taccia, avvocato e amica di vecchia data di Andrea Sempio, ha commentato la notizia della revoca dell’incarico di Massimo Lovati. "Il mio cliente ha scelto di revocare il mandato all’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore" ha raccontato Taccia a FanPage, chiarendo: "I rapporti personali tra i due sono comunque rimasti sereni, come lo sono anche tra me e l’avvocato Lovati". Meno ‘pacata’ la reazione dei social, dove in tanti hanno esultato per l’uscita di scena di Lovati. "Gerry la Rana farà parlare ancora" "Lovati ha probabilmente raggiunto il suo scopo", "Jerry La Rana a tempo pieno sulla fiction adesso", "Quella di ieri sera da Giletti era l’ultima interpretazione della stagione 1 del Sempio show", "Il miglior attore non protagonista se ne va" etc. si legge sui social, dove in tanti scherzano anche sul successore: "Presto su questi schermi, nuovi attori per la nuova stagione – più seriosi mi sa, perché il finale di serie si avvicina", "Ora ho paura di chi sceglierà….Lovati ha esagerato e l’ha pagata cara. Ora può andare in Albania tranquillo", "Nuovo possibile avvocato di Sempio: 1 Tizzoni, 2 amico di tizzoni, 3 Aiello, 4 Taormina".

