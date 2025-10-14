Terremoto a Garlasco, Sempio scarica l'avvocato Lovati. Web in tilt: “Jerry la Rana farà parlare ancora”
Il legale paga a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni e l’inchiesta per diffamazione: la reazione di Angela Taccia (confermata da Sempio) e dei social
Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati, che ora ufficialmente non è più il suo legale. L’avvocato rappresentava la difesa del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi da più di sette anni, ma ha pagato a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni sopra le righe e l’inchiesta per diffamazione aperta dalla Procura di Milano. A comunicare la decisione è stato lo stesso Lovati, in attesa che Sempio consegni consegnare le carte per formalizzare il tutto e scegliere chi prenderà il suo osto nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Confermata nella difesa, invece, l’amica Angela Taccia. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Massimo Lovati, revocato l’incarico: la decisione di Andrea Sempio
La notizia era nell’aria già da giorni, ma oggi martedì 14 ottobre 2025 è arrivata la conferma: Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio. A comunicarlo è stato lo stesso Lovati, il quale da anni difendeva Sempio, ancora unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e che a breve dovrebbe depositare in Procura i documenti necessari per la revoca del mandato del suo legale. La decisione, ovviamente, è stata pesantemente influenzata dalla recente bufera mediatica che ha investito Lovati, finito nell’occhio del ciclone per le sue parole sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona) e per l’inchiesta aperta della Procura di Milano sull’avvocato, indagato per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi nell’ambito del delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni Lovati non aveva nascosto di temere il licenziamento e la notizia sarebbe dovuta uscire dopo il deposito nella mattinata di domani, ma l’avvocato ha scelto di anticipare tutti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione di Angela Taccia e dei social
Anche Angela Taccia, avvocato e amica di vecchia data di Andrea Sempio, ha commentato la notizia della revoca dell’incarico di Massimo Lovati. "Il mio cliente ha scelto di revocare il mandato all’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore" ha raccontato Taccia a FanPage, chiarendo: "I rapporti personali tra i due sono comunque rimasti sereni, come lo sono anche tra me e l’avvocato Lovati". Meno ‘pacata’ la reazione dei social, dove in tanti hanno esultato per l’uscita di scena di Lovati. "Gerry la Rana farà parlare ancora" "Lovati ha probabilmente raggiunto il suo scopo", "Jerry La Rana a tempo pieno sulla fiction adesso", "Quella di ieri sera da Giletti era l’ultima interpretazione della stagione 1 del Sempio show", "Il miglior attore non protagonista se ne va" etc. si legge sui social, dove in tanti scherzano anche sul successore: "Presto su questi schermi, nuovi attori per la nuova stagione – più seriosi mi sa, perché il finale di serie si avvicina", "Ora ho paura di chi sceglierà….Lovati ha esagerato e l’ha pagata cara. Ora può andare in Albania tranquillo", "Nuovo possibile avvocato di Sempio: 1 Tizzoni, 2 amico di tizzoni, 3 Aiello, 4 Taormina".
Potrebbe interessarti anche
Lovati scuote il caso di Garlasco: è indagato. Taccia tuona in Tv: “Cosa deve fare Andrea Sempio”
L’avvocato dichiarato di volere continuare con la difesa di Sempio, la collega non h...
Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio
L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabriz...
Garlasco, salta l’incontro Lovati-Sempio e il caso del ‘sistema Pavia’ si allarga. Le ultime news in tv
Stando a quanto raccontato dall’avvocato di Andrea Sempio non sarebbe ancora stata p...
Massimo Lovati, chi è l’avvocato di Sempio (nella bufera): vita privata, teorie controverse, il consiglio di Roberta Bruzzone
Il legale di Andrea Sempio ha scatenato le polemiche con le sue dichiarazioni a Fals...
Garlasco in tv, Eleonora Daniele stronca (ancora) l'avvocato Lovati: “Io non parlo di Corona”, tensione su Rai 1
Nella puntata di oggi di Storie Italiane la conduttrice ha subito frenato l’avvocato...
Garlasco, Fabrizio Corona smentisce Lovati: "Tutte bugie, è uno che corrompe". E Giletti tuona: "Quindi buttiamo in caciara?"
Le versioni e le opinioni di Fabrizio Corona e l'avvocato Massimo Lovati a confronto...
Garlasco in TV, la perquisizione ad Andrea Sempio: i 7 oggetti chiave e l’escalation di Lovati
Tra gli oggetti sequestrati figurerebbero anche un computer, il libro di Tizzoni e v...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti
L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...