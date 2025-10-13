Lovati scuote il caso di Garlasco: è indagato. Taccia tuona in Tv: “Cosa deve fare Andrea Sempio” L’avvocato dichiarato di volere continuare con la difesa di Sempio, la collega non ha nascosto perplessità su quanto successo: cosa hanno detto a Mattino Cinque

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco è stato scosso dall’ennesima tempesta e nell’occhio del ciclone, questa volta, c’è Massimo Lovati. Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni a dir poco sopra le righe sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona), l’avvocato di Andrea Sempio è ora indagato per diffamazione nei confronti dello studio Giarda e ha affidato la sua difesa a un legale di fiducia. Il suo licenziamento potrebbe essere a un passo e la sua collega nella difesa di Sempio Angela Taccia, non ha nascosto tutte le sue "perplessità". Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Massimo Lovati indagato: le sue dichiarazioni sul futuro della difesa di Andrea Sempio

La figura di Massimo Lovati è finita al centro delle polemiche anche oltre il delitto di Garlasco per le sue pesanti parole sul caso Yara Gambirasio nel corso della sua ospitata a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, ma per il legale di Andrea Sempio i problemi sono tutt’altro che finiti qua. L’avvocato è infatti ora indagato per diffamazione in seguito alla querela dei fratelli Giarda, il cui padre si occupò per molti anni della difesa di Alberto Stasi. Lo scorso 3 marzo Lovati aveva definito l’indagine del 2017 su Sempio "frutto di una macchinazione della difesa Giarda" e la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta. Contrariamente a quanto annunciato, l’avvocato non si difenderà da solo e ha nominato un suo legale di fiducia, Fabrizio Gallo, che ha fatto sapere: "Il mio cliente è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del prof. Giarda. Non era sua intenzione, ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ormai a rischio licenziamento, Massimo Lovati ha ribadito di volere restare a capo della difesa nell’ambito del caso Chiara Poggi. "Io sono l’avvocato che lo segue dal 2017… So vita, morte e miracoli e quindi ritengo di essere il più adatto per continuare nella difesa. Però ci sono tanti avvocati migliori di me…" ha spiegato l’avvocato, intervenuto in collegamento nella puntata di oggi lunedì 13 ottobre 2025 di Mattino Cinque da Federica Panicucci: "Sono depositario di tante verità e le mie caratteristiche sono vincenti".

Angela Taccia e il consiglio ad Andrea Sempio

Raggiunta dai microfoni di Mattino Cinque, anche Angela Taccia ha reso nota la sua posizione sul ‘caso’ Massimo Lovati, che affianca nella difesa di Sempio. "Le decisioni importanti non vanno mai prese di fretta" ha spiegato l’avvocato, che vuole che sia proprio il suo assistito (e amico di vecchia data) Andrea Sempio a prendere una decisione sul futuro della difesa: "Io e l’avvocato Lovati ci siamo chiariti da un bel pezzo. Adesso è Andrea che giustamente dovrà valutare cosa è meglio fare (…) Non sto facendo l’amica di Andrea in questi giorni, mi limito a fare l’avvocato perché questa deve essere una sua decisione e non deve essere influenzata da me". Taccia, tuttavia, non ha nascosto di avere storto il naso di fronte alle ultime polemiche intorno al suo collega: "Io ho le mie idee anche nel modus operandi, lui spesso ha dei suoi colpi di genio che a me sono incomprensibili (…) Certo non vi posso nascondere la perplessità su queste sue uscite".

Potrebbe interessarti anche