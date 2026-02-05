Garlasco, Lovati a processo per diffamazione: la ‘minaccia’ dell’avvocato L’ex legale di Andrea Sempio è accusato di avere “offeso la reputazione” dello studio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi, Gallo: “Svelerà tante cose”

È stato uno dei protagonisti indiscussi della battaglia legale intorno al delitto di Garlasco e – a quanto pare – continuerà a fare parlare di sé: Massimo Lovati andrà a processo. Nella giornata di oggi giovedì 5 febbraio 2026, infatti, l’ex avvocato di Andrea Sempio ha ricevuta la notifica della Procura di Milano; l’accusa è quella di diffamazione ai danni dello studio Giarda, che per anni rappresentò la difesa di Alberto Stasi nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione aggravata: perché (e quando)

La figura di Massimo Lovati è finita ai margini del dibattito sul delitto di Garlasco dopo la decisione di Andrea Sempio di revocare il mandato difensivo ma, di fatto, l’avvocato non ha mai smesso di fare discutere in tv e non solo. Accusato di diffamazione, il 73enne vigevanese dovrà andare a processo, come reso noto dalla notifica della Procura di Milano. Il motivo? I fatti risalgono allo scorso marzo, proprio in concomitanza della chiacchieratissima riapertura del caso Garlasco e del prelievo del DNA di Andrea Sempio. Parlando delle precedenti indagini condotte nel 2017, Lovati aveva criticato i colleghi Enrico e Fabio Giarda (figlio di Angelo Giarda, legale storico di Alberto Stasi), parlando del "risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda". L’attacco non si fermò qui e anche in varie comparsate televisive l’avvocato tornò alla carica, arrivando addirittura a dire che il Dna sul suo ex assistito sarebbe stato prelevato clandestinamente da investigatori ingaggiati dalla difesa di Stasi. Il decreto di citazione diretta a giudizio accusa così Massimo Lovati di diffamazione aggravata per avere "offeso la reputazione e l’onore" dello studio Giarda, convocando l’avvocato in aula il prossimo 26 maggio 2026.

Le parole dell’avvocato Gallo: "Lovati svelerà tante cose su Garlasco"

La reazione (seppure indiretta) di Massimo Lovati, ovviamente, non si è fatta attendere, giocando anzi d’anticipo. Raggiunto da Adkronos Fabrizio Gallo (avvocato di Lovati) ha infatti fatto sapere che se il suo assistito verrà effettivamente in aula a Milano "svelerà tante cose sull’omicidio di Garlasco, cioè spiegherà il perché lo studio Giarda ha messo in atto la macchinazione e questo inciderà anche sul processo di Garlasco". Queste le parole di Gallo su quelle che saranno le dichiarazioni dell’ormai ex legale di Andrea Sempio, ribadendo quindi l’accusa nei confronti dello studio Giarda.

