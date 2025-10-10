Garlasco, salta l’incontro Lovati-Sempio e il caso del ‘sistema Pavia’ si allarga. Le ultime news in tv Stando a quanto raccontato dall’avvocato di Andrea Sempio non sarebbe ancora stata presa nessuna decisione, mentre l’esposto dei cittadini pavesi attacca Esitel

Il quadro del delitto di Garlasco si fa sempre più ampio e complesso. Mentre l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è finito nella bufera in seguito alle sue dichiarazioni a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona) e ora rischia il licenziamento, il caso del ‘sistema Pavia’ si sta allargando. Come raccontato oggi da Federica Panicucci a Mattino Cinque, infatti, un esposto dei cittadini pavesi ha apertamente denunciato la Esitel, la società che avrebbe fornito le apparecchiature per le intercettazioni telefoniche alla Procura di Pavia. All’interno dell’inchiesta Clean 2 (filone di Clean), ricordiamo, ci sono anche Mario Venditti e altre figure legate al caso Chiara Poggi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Massimo Lovati: le sue (nuove) dichiarazioni su Yara Gambirasio

Massimo Lovati è finito nel mirino dell’Ordine degli avvocati e non solo in seguito alle sue pesanti parole sul caso Yara Gambirasio nel corso della sua ospitata a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. All’enorme polemica si aggiunge anche l’inchiesta della Procura di Milano, con l’avvocato di Andrea Sempio indagato per diffamazione nei confronti dell’ufficio Garda, che per molti si occupò della difesa di Alberto Stasi. Per Lovati, insomma, è un periodo a dir poco buio e lo stesso avvocato ha ammesso di temere il licenziamento. Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un incontro con la famiglia Sempio per decidere il futuro della difesa di Andrea, al momento ancora unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Intervenuto in collegamento nella puntata di oggi venerdì 10 ottobre 2025 di Mattino Cinque, tuttavia, Massimo Lovati ha rivelato che – almeno per il momento – non c’è stato alcun incontro. "Era programmato, ma è saltato" ha spiegato l’avvocato di Andrea Sempio, specificando: È stato rinviato, non da me, da loro… a data da destinarsi, non posso dirvi altro (…) Dovevo incontrarmi con l’avvocato Taccia e con Andrea, non con la famiglia Sempio".

Il futuro del delitto di Garlasco e di Andrea Sempio: il rischio licenziamento

Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque si è parlato anche del caso del ‘sistema Pavia’, che sta assumendo dimensioni sempre più importanti. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha messo è infatti ormai legata a una serie di inchieste Clean 1 e Clean 2, che vedono coinvolte diverse figure di spicco, tra cui politici, imprenditori e, soprattutto, anche alcuni volti coinvolti nel caso Garlasco, tra cui l’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione dopo avere archiviato le indagini su Andrea Sempio nel 2017. Come raccontato in diretta da Federica Panicucci su Canale 5, inoltre, alcuni cittadini pavesi avrebbero presentato un esposto con accuse gravi nell’ambito di questa inchiesta, rivelando una vera e propria ‘patologia’ presente all’interno della Procura di Pavia: "Pressoché per la totalità delle attività di intercettazione telefonica, la Procura della Repubblica di Pavia si avvale di apparecchiature noleggiate dalla Esitel s.r.l., alla quale vengono corrisposte centinaia di migliaia di euro ogni anno; non sappi affidamenti sia mai stata indetta una procedura ad evidenza pubblica".

