Garlasco in TV, “Sempio vuole Taormina”: la bordata di Selvaggia Lucarelli e la reazione (gelida) dell’avvocato
Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano per la propria difesa nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: i dettagli
L’uscita di scena di Massimo Lovati dal caso Garlasco ha spalancato le porte a nuovi scenari. Dopo la revoca del mandato difensivo del suo ormai ex avvocato, infatti, Andrea Sempio è alla ricerca di un nuovo legale da affiancare all’amica Angela Taccia. Stando a quanto ricostruito da Ignoto X, programma condotto da Pino Rinaldi su La7, il 37enne vigevanese avrebbe ‘puntato’ l’avvocato Carlo Taormina, salvo poi dovere incassare il ‘no’ del penalista romano, il quale però ha smentito tutto. Scopriamo cosa sta succedendo.
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio vuole Carlo Taormina come avvocato dopo Lovati?
Con la revoca dell’incarico di Massimo Lovati (che lo difendeva dal 2017), Andrea Sempio si trova attualmente a ‘caccia’ di un nuovo avvocato da affiancare alla sua legale e amica di vecchia data Angela Taccia nella sua difesa nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo alcune indiscrezioni il 37enne vigevanese – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – avrebbe pensato a un nome di rilievo; stando a quanto ricostruito dalla trasmissione Ignoto X, infatti, il sostituto di Lovati sarebbe potuto essere Carlo Taormina. Avvocato romano di 84 anni con alle spalle una carriera prestigiosa (si occupò di casi molto noti come quello di Cogne o di Ustica), Taormina avrebbe però declinato l’offerta. Naturalmente si tratta solo di rumor mai confermati e non è da escludere l’ipotesi che a contattarlo non sia stato Sempio o Taccia ma una terza persona.
I dubbi di Selvaggia Lucarelli (con frecciata) e la verità di Taormina su quanto successo
Il nome di Carlo Taormina avrebbe rappresentato una scelta a dir poco controversa da parte di Andrea Sempio. Il motivo? Il giurista romano in passato prese posizioni anche forti sul caso Garlasco, sostenendo per esempio che Sempio fosse sul luogo del delitto quel tragico 13 agosto del 2007. A farlo notare è stata anche Selvaggia Lucarelli sui social: "Le voci secondo le quali Carlo Taormina sarebbe stato contattato da Sempio mi lasciano perplessa. Voglio sperare che sia una bufala diffusa da Taormina stesso (…) Serve un nome credibile, visto che con le macchiette hanno già dato abbastanza". La smentita è poi arrivata direttamente da Taormina e proprio sui social, dove l’avvocato ha commentato un post sui presunti contatti tra lui e Sempio per il dopo-Lovati. "Tutte boiate" ha spiegato l’avvocato liquidando la questione.
21 Ottobre 2025
