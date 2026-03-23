Garlasco in Tv, lo scoop sul ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi cambia tutto e scagiona Stasi (ma fa anche discutere) Stando a un’esclusiva del Tg1 la perizia Cattaneo avrebbe ricollocato l’ora del delitto, Selvaggia Lucarelli punge maliziosamente: “È molto bizzarro”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’ennesimo terremoto avvicina il delitto di Garlasco a una svolta, ma questa volta i tempi fanno discutere. Stando a un’esclusiva lanciata ieri al Tg1, infatti, nella chiacchieratissima perizia Cattaneo sarebbe stato ricollocato l’orario della morte di Chiara Poggi. Un vero e proprio scossone per il caso più discusso della cronaca nera italiana, anche e soprattutto considerato che fu proprio la finestra temporale a portare alla condanna di Alberto Stasi. Tra le reazioni più ‘dubbiose’ c’è anche quella di Selvaggia Lucarelli, che ha maliziosamente sottolineato la tempistica perfetta di questo retroscena a livello ‘politico’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, lo scoop del Tg1: il nuovo orario della morte di Chiara Poggi. Il futuro di Stasi

Il caso Garlasco occupa le prime pagine della cronaca da ormai più di un anno e nelle ultime settimane si è discusso soprattutto sui contenuti della perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia di riesaminare tutti gli elementi e i reperti relativi all’omicidio di Chiara Poggi. Un documento a dir poco decisivo, rimasto top secret o quasi. Nell’edizione delle 20 di ieri del Tg1, infatti, sono state rivelate alcune indiscrezioni destinate a fare discutere a lungo. Stando all’esclusiva del telegiornale diretto da Gian Marco Chiocchi, infatti, la consulenza avrebbe ‘spostato’ l’orario della morte di Chiara, ricollocandolo almeno una mezz’ora dopo la colazione della giovane vittima. Si tratterebbe dunque di una vera e propria svolta per il caso più discusso della storia recente; in passato furono infatti i famosi 23 minuti (tra le 9:12 e le 9:35) a portare alla condanna di Alberto Stasi. Secondo quanto riportato dal Tg1, inoltre, la professoressa Cattaneo avrebbe parlato di colluttazione violenta e prolungata e non di un’azione fulminea, ‘scagionando’ ancora di più l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Se il tutto dovesse essere confermato si aprirebbe una nuova fase per il delitto di Garlasco (e, soprattutto, per Andrea Sempio, al momento unico indagato), fatta di nuovi scenari destinati a riscrivere la storia.

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Il commento di Selvaggia Lucarelli sulla svolta del caso Garlasco: "Molto bizzarro"

Lo scoop di ieri del Tg1 – come anticipato – sta facendo molto discutere. Il caso Garlasco si trova infatti a un punto di svolta, che potrebbe non essere del tutto casuale. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato gli ultimi rumor, facendo notare maliziosamente i tempi perfettamente ‘compatibili’ con il referendum sulla giustizia tanto caro alla destra italiana: "È molto bizzarro che a poche ore dal voto per il referendum, dopo che per un anno molta della campagna elettorale per il SÌ ha attinto dal caso Garlasco con tantro di strali della premier e di inviti ad Atrju per De Rensis, escano fuori indiscrezioni sulla nuova indagine. E che escano sul Tg1" ha scritto l’opinionista del Grande Fratello sui social

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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