Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in Tv, lo scoop sul ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi cambia tutto e scagiona Stasi (ma fa anche discutere)

Stando a un’esclusiva del Tg1 la perizia Cattaneo avrebbe ricollocato l’ora del delitto, Selvaggia Lucarelli punge maliziosamente: “È molto bizzarro”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’ennesimo terremoto avvicina il delitto di Garlasco a una svolta, ma questa volta i tempi fanno discutere. Stando a un’esclusiva lanciata ieri al Tg1, infatti, nella chiacchieratissima perizia Cattaneo sarebbe stato ricollocato l’orario della morte di Chiara Poggi. Un vero e proprio scossone per il caso più discusso della cronaca nera italiana, anche e soprattutto considerato che fu proprio la finestra temporale a portare alla condanna di Alberto Stasi. Tra le reazioni più ‘dubbiose’ c’è anche quella di Selvaggia Lucarelli, che ha maliziosamente sottolineato la tempistica perfetta di questo retroscena a livello ‘politico’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, lo scoop del Tg1: il nuovo orario della morte di Chiara Poggi. Il futuro di Stasi

Il caso Garlasco occupa le prime pagine della cronaca da ormai più di un anno e nelle ultime settimane si è discusso soprattutto sui contenuti della perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia di riesaminare tutti gli elementi e i reperti relativi all’omicidio di Chiara Poggi. Un documento a dir poco decisivo, rimasto top secret o quasi. Nell’edizione delle 20 di ieri del Tg1, infatti, sono state rivelate alcune indiscrezioni destinate a fare discutere a lungo. Stando all’esclusiva del telegiornale diretto da Gian Marco Chiocchi, infatti, la consulenza avrebbe ‘spostato’ l’orario della morte di Chiara, ricollocandolo almeno una mezz’ora dopo la colazione della giovane vittima. Si tratterebbe dunque di una vera e propria svolta per il caso più discusso della storia recente; in passato furono infatti i famosi 23 minuti (tra le 9:12 e le 9:35) a portare alla condanna di Alberto Stasi. Secondo quanto riportato dal Tg1, inoltre, la professoressa Cattaneo avrebbe parlato di colluttazione violenta e prolungata e non di un’azione fulminea, ‘scagionando’ ancora di più l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Se il tutto dovesse essere confermato si aprirebbe una nuova fase per il delitto di Garlasco (e, soprattutto, per Andrea Sempio, al momento unico indagato), fatta di nuovi scenari destinati a riscrivere la storia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il commento di Selvaggia Lucarelli sulla svolta del caso Garlasco: "Molto bizzarro"

Lo scoop di ieri del Tg1 – come anticipato – sta facendo molto discutere. Il caso Garlasco si trova infatti a un punto di svolta, che potrebbe non essere del tutto casuale. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato gli ultimi rumor, facendo notare maliziosamente i tempi perfettamente ‘compatibili’ con il referendum sulla giustizia tanto caro alla destra italiana: "È molto bizzarro che a poche ore dal voto per il referendum, dopo che per un anno molta della campagna elettorale per il SÌ ha attinto dal caso Garlasco con tantro di strali della premier e di inviti ad Atrju per De Rensis, escano fuori indiscrezioni sulla nuova indagine. E che escano sul Tg1" ha scritto l’opinionista del Grande Fratello sui social

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio

C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cattaneo depositerà a breve in...
Chiara Poggi e Alberto Stasi

Garlasco in Tv, gli elementi che possono cambiare l’orario della morte di Chiara Poggi (e il ruolo di Stasi)

Continua anche la ‘guerra’ informatica tra i consulenti della famiglia Poggi e gli a...
Andrea Sempio

Garlasco a 'Chi l'ha visto?', la nuova strategia di Andrea Sempio e l’enigma della mamma di Chiara Poggi

La difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel t...
Alberto Stasi - Chiara Poggi

Garlasco in Tv, l’arma multipla e il nuovo orario che scagionerebbe Stasi. Gli indizi (e i dubbi) sul killer

Dopo la relazione depositata dalla dottoressa Cattaneo si accendono gli animi tra le...
Garlasco - Chiara Poggi

Garlasco in Tv, la svolta sull’aggressione di Chiara Poggi e l’enigma della cornetta del telefono

I risultati della consulenza depositata dalla dottoressa Cattaneo possono ribaltare ...
Chiara Poggi - Alberto Stasi

Garlasco in Tv, la porta a soffietto di casa Poggi scatena le polemiche: perché non c’erano impronte di Stasi

Si riaccende il dibattito sulla porta verso la cantina della villetta di via Pascoli...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la svolta sull’arma del delitto e l’asso nella manica di Andrea Sempio

Il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parlerà del suo ultimo ...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informatica. I dubbi sull’ultima notte di Chiara Poggi

Continua lo scontro tra le parti riguardo la cartella ‘Militare’ sul pc di Alberto S...
Ore 14 Sera 5 marzo 2026

Ore 14 Sera, Milo Infante torna col botto su Garlasco: l'indizio chiave della colazione di Chiara Poggi

Dopo il lungo stop causa Olimpiadi, il giornalista torna per fare chiarezza sulla mo...

Compass

Consapevolezza e sostenibilità

Piccole azioni quotidiane che fanno la differenza

LEGGI

Personaggi

Bugalalla Crime

Bugalalla
Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti
Francesco Bechis

Francesco Bechis
Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963