Déjà vu nelle indagini sul delitto di Garlasco. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia, infatti, oggi lunedì 17 novembre 2025 il tribunale del Riesame è stato costretto ad annullare il terzo decreto di sequestro dei dispositivi di Mario Venditti, l’ex pm che archiviò le indagini su Andrea Sempio nel 2017 e oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. In tarda mattinata, intanto, è stato ascoltato nuovamente l’ex carabiniere Silvio Sapone. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: annullato un altro decreto di sequestro dei dispositivi di Venditti

Non c’è due senza tre e oggi lunedì 17 novembre 2025 il tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il terzo decreto di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti. Tra i presunti protagonisti del filone corruzione nell’ambito del delitto di Garlasco, l’ex procuratore di Pavia è indagato per avere ricevuto denaro dai Sempio in cambio dell’archiviazione delle indagini sul figlio Andrea nel 2017. Il ricorso del suo avvocato Domenico Aiello è dunque stato accolto: Un primo annullamento risaliva al 17 ottobre (dopo le perquisizioni del 26 settembre), il secondo arrivò con le indagini su Venditti e altri legali che avrebbero dato vita alla rete di corruzione nota come ‘sistema Pavia’. Al momento non ci sarebbero ancora gravi indizi di colpevolezza e rimane l’incognita della finestra temporale analizzabile, ma non sono da escludere colpi di scena.

Silvio Sapone in Procura: la verità sui contatti con Sempio

L’annullamento del decreto riguarda anche i dispositivi dei due ex carabinieri pavesi Giuseppe Spoto e Silvio Sapone (anch’essi avevano presentato ricorso). Quest’ultimo è stato ascoltato nuovamente oggi come ‘persona informata sui fatti’ in Procura per fare luce sui contatti avuti con Andrea Sempio. Raggiunto dai microfoni di Ore 14, l’ex responsabile della Polizia Giudiziari a Pavia si è detto "tranquillo". Gli sono stati restituiti gli apparati informatici ma le oltre cinque ore passate in Procura potrebbero essere il segnale di qualcosa di più. Sapone ha sempre negato di avere conosciuto Sempio, ma è stato smentito dai tabulati telefonici e oggi dovrà spiegare i contatti con la famiglia e ‘cambiare’ la sua versione dei fatti. Il 22 gennario del 2017, infatti, Andrea Sempio telefonò a Sapone prima e dopo avere parlato con il suo legale Soldani per poi mandare anche un messaggio all’ex carabiniere. La posizione di Sapone è quantomeno complicata, come evidenziato da Milo Infante proprio a Ore 14: "Non servono cinque ore per dire che non hai mai conosciuto Sempio".

