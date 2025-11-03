Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, Panicucci svela le nuove intercettazioni del padre di Sempio. Poi sbotta: “Ecco la verità”

Nel corso della puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 di Mattino Cinque sono state confrontate le trascrizioni del 2017 con quelle attuale: cosa succede

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre un’altra settimana che promette scintille per il delitto di Garlasco. In attesa dei risultati delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, gran parte dell’attenzione è ora rivolta al caso corruzione e al ‘sistema Pavia’. Al centro del dibattitto, naturalmente, ci sono i versamenti di denaro della famiglia Sempio e la sospetta archiviazione delle indagini su Andrea nel 2017. Oggi lunedì 3 novembre 2025 a Mattino Cinque sono stati diffusi due documenti molto importanti, tra cui alcune intercettazioni di Giuseppe Sempio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio sui soldi dei legali: il ruolo di Lovati

Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 a Mattino Cinque la conduttrice Federica Panicucci ha fatto ascoltare le parole di Giuseppe Sempio, il padre di Andrea – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – sui flussi di denaro a dir poco sospetti risalenti al 2017, che hanno fatto scattare la maxi-inchiesta della Procura di Brescia sul caso corruzione. Interrogato sui soldi consegnati agli avvocati in cambio delle carte, l’uomo ammette: "Li portavo presso lo studio di Soldani, dove c’erano Soldani e Grassi. Lovati non c’era, quindi non so quanta parte di quei soldi gli fosse arrivata". "Con me c’era spesso mio figlio e qualche volta anche mia moglie" aggiunge poi il papà di Sempio. Soldani e Grassi sono già stati sentiti in Procura, mentre Massimo Lovati sarà convocato a breve.

Le intercettazioni telefoniche complete: cosa ha detto il padre di Sempio

Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque in onda nel daytime di Canale 5 Federica Panicucci ha anche diffuso i documenti relativi ad alcune intercettazioni telefoniche di Giuseppe Sempio, finito sul registro degli indagati per corruzione. La conduttrice del talk show ha messo a confronto le carte del 2017 e del 2025, evidenziando un’enorme differenza. Se nelle prime indagini, infatti, la trascrizione si fermò a un semplice "audio incomprensibile", oggi le cose sono cambiate e si legge tutta la preoccupazione del padre di Sempio: "Andrea… ne stiamo parlando perché ne abbiamo cannata una, punto. A parte che erano dalla nostra, perché mi hanno fatto alcune domande e io ho capito perché me le facevano… Però non ho dato loro la riposta… perfetta". "Ecco la verità. Questa è la trascrizione giusta, nel 2025 c’è tutto" lo sfogo di Federica Panicucci.

