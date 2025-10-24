Garlasco in TV, nuovi dubbi su Sempio: la prova ‘su strada’ da Vigevano e le bordate degli avvocati Il percorso del 37enne fino al parcheggio del famoso scontrino continua a fare discutere: Antonio De Renis e il legale di Lovati tornano sulla questione

Il giallo del delitto di Garlasco continua a complicarsi e il ‘mistero’ dello scontrino di Andrea Sempio a infittirsi. Il 37enne vigevanese – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – continua a fare discutere per il suo ‘alibi’ (messo in discussione da un nuovo super-testimone) e per quanto fatto dalla sua famiglia nel corso delle indagini del 2017. Quale è stato il ruolo di Andrea in quel tragico 13 agosto del 2007? Recentemente si è tornati a parlare della vicenda anche in tv, a Mattino Cinque e non solo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la prova ‘su strada’ del percorso di Andrea Sempio nel 2007

L’ormai famigerato scontrino rivendicato da Andrea Sempio come ‘alibi’ continua a fare discutere e alimentare i sospetti nell’infinita discussione sul delitto di Garlasco. Nuovi dubbi intorno alla figura del 37enne sono nati anche e soprattutto dopo la notizia di una nuova testimonianza, che avrebbe smentito la possibilità che Sempio abbia raggiunto il parcheggio di Vigevano nella mattina di quel tragico 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu assassinata nella villetta di via Pascoli. Nella puntata di oggi venerdì 24 ottobre 2025 di Mattino Cinque si è tornati ad analizzare proprio la versione di Andrea, con Emanuele Canta che ha provato a ripercorrere l’itinerario raccontato dall’uomo in prima persona, cercando quindi di raggiungere il parcheggio in venti minuti da casa Sempio. L’inviato del talk show condotto da Federica Panicucci ci ha messo 26 minuti ("Ma dobbiamo contare circa due minuti sul passaggio a livello" ha chiarito) e i dubbi sul tempo a dir poco risicato indicato da Sempio rimangono.

La frecciata di Antonio De Rensis e le parole dell’avvocato di Lovati: il ‘pericolo’ dello scontrino

Ospite di Gianluigi Nuzzi nella puntata di ieri di Dentro la Notizia, in onda su Canale 5, anche Antonio De Rensis è tornato a parlare di Andrea Sempio, concentrandosi in particolare sul ruolo della famiglia del 37enne vigevanese. L’avvocato di Alberto Stasi ha raccontato di una "tranquillità sorprendente" da parte dei familiari nelle ore successiva a un interrogatorio del 2017, su cui attualmente si sta indagando in uns eseguito ad alcune intercettazioni (si parla di un’ipotesi di corruzione). Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati (ex avvocato di Andrea Sempio), ha replicato: "Un avvocato esperto può infondere sicurezza all’assistito", riferendosi proprio all’operato di Lovati. Anche sul possibile ‘alibi’ dello scontrino Gallo si è detto d’accordo con il suo assistito a Ignoto X su La7, ritenendo quella prova ‘carta straccia’ se non peggio: "Quell’elemento che tu hai portato ti si può ritorcere contro…".

