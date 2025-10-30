Garlasco in TV: l’ex carabiniere confessa gli incontri con Sempio. Ma Lovati è sicuro: “Non sono stato convocato”
Nell’ambito della maxi-inchiesta per corruzione a Chi l’ha Visto? spunta una chiamata forse decisiva: l’ex avvocato di Sempio, intanto, verrà sentito a Brescia
Il caso Garlasco si fa sempre più intricato. Da una parte, infatti, continuano le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, dall’altra emergono sempre più dettagli nell’ambito della maxi-inchiesta sul ‘sistema Pavia’ e sull’ipotesi corruzione. Ieri a Chi l’ha visto? è stata fatta ascoltare un’intercettazione telefonica di un ex carabiniere che potrebbe risultare decisiva, mentre la Procura di Brescia sentirà gli ex legali e consulenti di Andrea Sempio, compreso l’avvocato Massimo Lovati. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, la confessione dell’ex carabiniere sui contatti con Sempio
Nel già complesso quadro del delitto di Garlasco la Procura di Brescia ha parallelamente aperto un’inchiesta mirata a ‘smascherare’ il cosiddetto sistema Pavia. Il focus è tutto sui contatti a dir poco sospetti tra la famiglia di Andrea Sempio e gli inquirenti e i versamenti di denaro che hanno aperto all’ipotesi corruzione. L’ex responsabile della Polizia Giudiziaria di Pavia Silvio Sapone ha negato di conoscere Sempio (ma i tabulati telefonici dimostrerebbero il contrario), il maresciallo Spoto ha giustificato le tempistiche ambigue della notifica all’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi sostenendo che il collega Antonio Scoppetta dovesse prima installare i sistemi di intercettazione. Scoppetta, a sua volta, era già stato condannato a quattro anni di carcere per corruzione nell’ambito di un’altra indagine. C’è poi, ovviamente, l’ex pm Mario Venditti, indagato per avere archiviato le indagini su Sempio nel 2017 dietro pagamento. Nella puntata di ieri di Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, è stata fatta ascoltare la telefonata di un ex carabiniere che avrebbe confessato che i contatti tra indagato e inquirenti avrebbero rappresentato una pratica comune del tempo a Pavia, dove spesso avvenivano incontri prima dell’interrogatorio.
Massimo Lovati sentito a Brescia: la sua reazione
Nell’ambito dell’inchiesta per corruzione e delle indagini sul ‘sistema Pavia’ verrà sentito anche Massimo Lovati. Oggi a Brescia sono stati ascoltati Soldani e Grassi (che difesero Sempio nel 2017), poi toccherà all’avvocato, che dovrebbe recarsi in Procura tra venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre. L’ex legale di Andrea Sempio, tuttavia, ha dichiarato a FanPage di non avere "nulla da temere", negando anche di essere stato convocato: "A me risulta da notizie informali, indirette, che loro sono stati convocati. Ma io no, per adesso".
