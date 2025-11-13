Garlasco in TV, il Dna che inchioda Stasi e il ruolo decisivo di Lovati (oggi in Procura) I primi risultati dell’incidente probatorio continuano a fare discutere: l’ex avvocato di Andrea Sempio ascoltato come “persona informata sui fatti”

Il caso Garlasco si fa sempre più intricato. Se da un lato i primi risultati dell’incidente probatorio cercano di fare chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, dall’altro la maxi-inchiesta di Brescia sul caso corruzione procede speditamente e oggi sarà ascoltato Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. Scopriamo cosa sta succedendo.

Delitto di Garlasco, Il Dna di Alberto Stasi sulla colazione? Le ultime news

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica e non ci sono soprattutto gli esiti degli accertamenti dattiloscopici effettuati da Giovanni Di Censo, incaricato dal gip Daniela Garlaschelli per esaminare tutte le impronte rinvenute sulla spazzatura e nella villetta di via Pascoli. Nessuna traccia di Andrea Sempio (come invece sulle unghie di Chiara), solo un’impronta di Marco Poggi e quella di un carabiniere sulla porta. Intervenuto nella trasmissione Ignoto X in onda su La7, secondo Dario Redaelli (perito nominato dalla famiglia Poggi) ci sarebbe invece il Dna di Alberto Stasi sui resti della colazione che Chiara avrebbe consumato "in compagnia del suo assassino".

Massimo Lovati sentito in Procura a Brescia: il caso corruzione e cosa succederà

Mentre la Procura di Pavia continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi (in attesa anche e soprattutto dei risultati delle analisi della professoressa Cattaneo), la Procura di Brescia è alle prese con il caso corruzione e il cosiddetto ‘sistema Pavia’. L’inchiesta sulla rete di ‘mazzette’ nel pavese e sul ruolo di Mario Venditti nell’archiviazione di Andrea Sempio (i cui genitori avrebbero versato 20-30mila euro all’ex pm) è entrata nel vivo. Come raccontato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, infatti, ieri gli ex legali di Sempio Federico Soldani e Simone Grassi sono stati ascoltati per quattro ore a Brescia (ancora massimo riserbo sui contenuti), ma non è tutto. Oggi alle ore 16 verrà ascoltato anche Massimo Lovati: l’ex avvocato di Andrea Sempio è stato convocato in quanto "persona informata sui fatti", nonostante lo sdegno del suo legale Fabrizio Gallo, che ieri si è sfogato con il portavoce del suo assistito Alfredo Scaccia sulla questione in diretta a Ore 14 su Rai 2.

