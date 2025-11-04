Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV, la consulenza di Garofano scatena la bufera. Bruzzone: “Anche a Brescia ce l’avevano”

La perizia Linarello in mano all’ex consulente di Andrea Sempio fa ancora discutere: gli ultimi aggiornamento sul caso Chiara Poggi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Luciano Garofano torna a fare discutere nell’ambito del delitto di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia è al lavoro sulle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, il nome dell’ex consulente di Andrea Sempio è tornato al centro del dibattito nella maxi-inchiesta della Procura di Brescia sulla rete di corruzione che vede indagati Giuseppe Sempio e l’ex pm Mario Venditti. Oggi si è parlato degli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco anche a Ore 14; scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il caso Garofano e la consulenza secretata

Il nome di Luciano Garofano – come anticipato – è tornato prepotentemente al centro delle discussioni nell’ambito del delitto di Garlasco e, soprattutto, nell’inchiesta sul ‘sistema Pavia’ e sulla rete di corruzione che nel 2017 avrebbe portato all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio. Al momento sul registro degli indagati figurano Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, e l’ex procuratore Mario Venditti. Il ‘caso’ Garofano è scoppiato in merito alla consulenza del genetista Pasquale Linarello. La perizia non era pubblica nel 2017, ma Garofano e la difesa di Sempio ne era entrati in qualche mondo in possesso. L’unico in grado di averne la disponibilità lecita era l’avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni. L’ex consulente di Andrea Sempio ha assicurato che non sapeva che la documentazione fosse secretata, ma un altro ‘mistero’ è legato alla consulenza che Garofano stesso presentò pochi giorni dopo, mai depositata da Massimo Lovati e dai legali di Sempio e quindi non utilizzata per la difesa e la successiva archiviazione di Andrea.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Roberta Bruzzone a Ore 14 e la reazione dei social

Nel corso della puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e del ‘caso’ Garofano anche a Ore 14, in onda su Rai 2 e condotto da Milo Infante. Ospite della trasmissione, Roberta Bruzzone ha evidenziato un dettaglio: "Lo stesso materiale era stato inviato in forma impropria anche a Brescia, quindi anche lì c’era gente che ce l’aveva". La criminologa ha quindi fatto un paragone e sottolineato: "Anche la consulenza sull’impronta 33, astrattamente sotto secreto investigativo, mi pare che sia veicolata abbastanza rapidamente (…) La consulenza di Garofano l’ho letta, è girata. Lui prende atto di quelle che sono le notizie di stampa che darebbero per compatibile il materiale subungueale con il DNA di Sempio e parte dalla perizia De Stefano (…) Quella ce l’aveva legittimamente, Linarello è un altro paio di maniche". L’ennesima confusione sul caso Garlasco ha scatenato anche la reazione dei social, tra accuse e ironia: "Vedi quanto marcio c’è in questa storia, sia Garofano, Baldi che Palmegiani hanno affermato che il dna è di Sempio e ne sono diventati consulenti di parte", "Piuttosto bisognerebbe chiedere perché è stata inviata a Brescia", "Di solito, le carte le dà chi pesca la più alta".

Potrebbe interessarti anche

Garlasco, Giletti sconcertato: "Lo scopriamo solo adesso". E il mistero sulla consulenza Garofano: la verità del Generale

Garlasco, Giletti sconcertato: "Lo scopriamo solo adesso". E lo scoop sulla consulenza Garofano criticato: "Un teatrino"

A Lo Stato delle Cose si parla della consulenza del Generale Luciano Garofano mai de...
Massimo Lovati - Antonio De Rensis

Garlasco, la confessione choc di Lovati e la previsione inquietante di De Rensis: le ultime news dalla Tv

L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di essere in possesso della consulenza di ...
Massimo Lovati

Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti

L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...
Andrea Sempio - Luciano Garofano

Garlasco in TV, nuovi colpi di scena: la mossa choc dei carabinieri e la verità del generale Garofano

La Procura di Brescia potrebbe applicare le norme antiterrorismo per smascherare il ...
Massimo Lovati e il Generale Garofano

Garlasco in TV, Lovati trema per le parole choc di Garofano sulla consulenza: "Lui mi disse che non era necessaria"

Il consulente chiarisce in diretta come nacque la sua analisi per Andrea Sempio e pe...
Garlasco, l'avvocato Lovati svela il mistero dietro i documenti segretati: chi è il giornalista. E' polemica: "Colpo basso"

Garlasco, l'avvocato Lovati svela il mistero dietro i documenti segretati: chi è il giornalista. E' polemica: "Colpo basso"

Nella puntata di Quarto Grado del 3 ottobre l'avvocato Lovati confessa che la consul...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 16 ottobre 2025

Garlasco, Milo Infante smentisce il padre di Sempio: "Questo non è vero". E l'avvocato De Rensis tuona: "Come si permette?"

Nella puntata di Ore 14 Sera, tante notizie da De Rensis, Bruzzone e Cavallaro, ma a...
Mario Venditti e Andrea Sempio

Caso Garlasco, si riapre la pista dell'insabbiamento: nuovi sequestri per l’ex procuratore Venditti e due carabinieri

Dopo l’annullamento dei primi sequestri, la Procura di Brescia rilancia: telefoni e ...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 30 ottobre 2025

Garlasco, Lovati 'distrutto' dall'avvocato: "Tu sei malato!". E Milo Infante infastidito: "Il pazzo sono io"

Nella puntata del 30 ottobre, assistiamo a una conversazione tra l'avvocato Soldani ...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Angela Taccia

Angela Taccia
Andrea Sempio

Andrea Sempio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963