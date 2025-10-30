Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ultime news a Mattino Cinque di Federica Panicucci, cosa sta succedendo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Colpo di scena all’orizzonte per il delitto di Garlasco? Mentre proseguono le indagini della Procura di Pavia, infatti, il discussissimo caso dell’omicidio di Chiara Poggi sembra essere sempre più legato alla nuova inchiesta della Procura di Brescia sull’ipotesi corruzione. Tutti gli occhi sono puntati su Andrea Sempio, sui contatti tra la sua famiglia e gli inquirenti e i più che sospetti versamenti di denaro risalenti al 2017. Stando a quanto emerso a Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio sentiti oggi a Brescia

Parallelamente alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi – dove tutto è tornato in discussione, dall’ora all’arma del delitto fino all’intera dinamica – la Procura di Brescia prosegue la maxi-inchiesta per corruzione aperta poche settimane fa. L’intento è quello di smascherare un presunto intero ‘sistema’ e proprio ieri è emerso un nuovo decreto di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti (colui che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio), ritenuti "pertinenti al reato per cui si indaga". Ma non è tutto: sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero i "rapporti tra gli inquirenti con la famiglia Sempio e i loro avvocati e consulenti tecnici". La giornata di oggi sarà decisiva, dal momento che verranno ascoltati a Brescia gli ex legali di Sempio, Soldani e Grassi (in quanto persone informate sui fatti), e Massimo Lovati.

Il caso dei conti correnti sospetti e l’intercettazione decisiva

Al centro dell’attenzione per risalire al presunto scenario di corruzione ci sarebbero soprattutto i movimenti bancari. Secondo alcune voci Massimo Lovati avrebbe ben otto conti correnti; il suo legale Fabrizio Gallo ha negato ("Non ne possiede neanche uno. Lui è un avvocato vecchio stampo"), ma è difficile immaginare che l’avvocato abbia lavorato in contanti. Intervenuto a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci, anche Giuseppe Brindisi ha sottolineato: "A Garlasco succedono cose strane, considerando che il luogotenente Silvio Sapone ha 4 conti correnti e 6 linee telefoniche, Spoto ha 5 conti correnti e tre linee telefoniche, Lovati ha 8 conti correnti, Scoppetta ha 7 linee telefoniche. Che ci fanno con tutte queste intestazioni?". E a proposito di Silvio Sapone, Panicucci ha svelato come i tabulati telefonici dimostrerebbero i contatti tra l’ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia e Sempio (nonostante Sapone abbia negato). Decisiva, in questo senso potrebbe essere un’intercettazione in particolare, come spiegato da Elisabetta Cametti nel talk show di Canale 5: "Parrebbe che tra le 806 intercettazioni ce ne sia una molto attenzionata in cui i genitori di Andrea Sempio fanno i nomi precisi".

