Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l'inferno sui social: la reazione della difesa

Si sta aprendo un mese di fuoco per il delitto di Garlasco e per Andrea Sempio. Con la prima udienza chiave in vista (il prossimo 18 dicembre), le indagini della Procura di Pavia stanno proseguendo e il 37enne vigevanese, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro del caos mediatico. La recente notizia della ‘compatibilità’ del suo Dna con il materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara si va solo ad aggiungere alle foto circolate nelle ultime ore sul web e che stanno indignando i social. Nelle immagini si può vedere un giovanissimo Sempio in via Pascoli, a Garlasco, proprio nel pomeriggio di quel tragico 13 agosto del 2007. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, spuntano le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi

Nelle ultime ore stanno facendo discutere le foto circolate sul web in cui si può vedere Andrea Sempio davanti alla villetta di via Pascoli nel pomeriggio del 13 agosto del 2007, dove la mattina dello stesso giorno si consumò il delitto di Garlasco. Negli scatti il 37enne vigevanese, al momento indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si trova proprio davanti alla casa dell’amico Marco (fratello della vittima) e, ovviamente, le immagini hanno scatenato la bufera sul web. Le foto del giovanissimo Sempio risalenti a quel tragico giorno erano inedite – ma già ben note agli inquirenti – e sono bastate per dare vita a un vero e proprio putiferio sui social, dove già più volte l’uomo è stato preso di mira come ‘colpevole’. Negli scatti si possono vedere passare davanti a casa Poggi, teatro del brutale omicidio di Chiara la mattina, anche la zia della vittima con le figlie, le gemelle Paola e Stefania Cappa, oltre a Giuseppe Sempio, padre di Andrea oggi indagato per corruzione.

Le parole dell’avvocato Cataliotti e della difesa di Sempio

Nonostante le immagini di Andrea Sempio davanti alla villetta della famiglia Poggi fossero già note agli inquirenti – come detto – la difesa del 37enne vigevanese ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla bufera scatenatasi sul web. "Queste foto sono la miglior prova della versione di Andrea Sempio" ha dichiarato l’avvocato Liborio Cataliotti, spiegando a FanPage come la data e l’ora delle foto corrispondano alle parole del suo assistito: "Disse esattamente di essere passato una prima volta davanti alla villetta e di non essersi fermato. Aveva visto un gruppo di persone fuori dall’abitazione di Garlasco di Chiara Poggi (…) poi era tornato con suo padre per verificare cosa fosse successo.". In mattinata, infatti, Andrea Sempio sarebbe andato a Vigevano, come dimostrerebbe lo scontrino del parcheggio che non ha mai però costituito un alibi; il legale di Sempio ha dunque lanciato un appello: "Che vengano trovate anche le immagini della piazza di Vigevano di quel giorno. Notiamo tanta attenzione in termini accusatori e non altrettanti in ottica difensiva".

