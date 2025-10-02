Garlasco, la confessione choc di Lovati e la previsione inquietante di De Rensis: le ultime news dalla Tv L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di essere in possesso della consulenza di Garofano: il legale di Alberto Stasi crede che l’indagine si allargherà

È una settimana caldissima per il delitto di Garlasco e il dibattito intorno alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi è più acceso che mai. Le dimissioni di Luciano Garofano (consulente di Andrea Sempio) è solo l’ultimo colpo di scena in un autunno a dir poco scoppiettante, segnato dall’arresto di Flavius Savu e soprattutto dalla nuova inchiesta sull’ex pm Mario Venditti, in attesa dei risultati delle analisi della professoressa Cattaneo sulla scena del crimine. La decisione di Garofano ha suscitato ovviamente reazioni contrastanti a partire dall’avvocato di Sempio, Massimo Lovati. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Massimo Lovati rivela di possedere la consulenza secretata di Garofano su Andrea Sempio

Le dimissioni di Luciano Garofano – come anticipato – sono solo l’ultimo colpo di scena in una settimana di fuoco per le indagini sul delitto di Garlasco. L’ex comandante del Ris di Parma ha scelto di rinunciare all’incarico di consulente di Andrea Sempio e la sua decisione, ovviamente, ha subito fatto discutere. Massimo Lovati ha rivelato che all’origine della ‘frattura’ con la difesa ci sarebbe stata proprio la famigerata impronta 33, che Garofano avrebbe voluto esaminare nell’ambito dell’incidente probatorio. Intervenuto ieri a Ignoto X su La7, tuttavia, L’avvocato di Sempio ha anche svelato di essere in possesso della consulenza secretata di Garofano che conteneva accuse nei confronti del suo assistito: "Ho ottenuto con miei mezzi la consulenza secretata che accusava Andrea" ha spiegato Lovati, attraverso dichiarazioni destinate a fare discutere ancora di più.

Le parole di Antonio De Rensis sul futuro delle indagini e Alberto Stasi

Se da un lato la difesa di Sempio deve fare fronte alle dimissioni di Luciano Garofano, dunque, dall’altro quella di Alberto Stasi è convinta che i colpi di scena non siano finti qui, anzi. Intervenuto su Canale 5 a Dentro la Notizia, l’avvocato Antonio De Rensis ha infatti dichiarato di essere convinto che le indagini non faranno altro che ampliarsi di qui in avanti. "Credo che ci sarà un allargamento dell’indagine. A volte gli allargamenti vanno a destra a sinistra, in basso e in alto" ha dichiarato De Rensis, dicendo la sua anche sulla nuova inchiesta bresciana su Mario Venditti, indagato per corruzione, non nascondendo tutta la sua fiducia nella giustizia: "L’uomo è fragile e questa fragilità c’è in tutte le componenti della nostra società, ma al tempo stesso, questa indagine così approfondita ci dà la speranza che vi è comunque una gran parte delle istituzioni che ha coraggio".

