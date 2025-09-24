Garlasco, bufera in Tv con De Rensis: “Quanti orrori”, con chi è furioso l’avvocato di Stasi Il legale di Alberto Stasi si è lasciato andare a un duro sfogo nel corso della puntata di ieri di È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: cosa ha detto

Errori ed ‘orrori’ nel delitto di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia continua le indagini dopo la riapertura del caso e l’estensione dell’incidente probatorio, ieri martedì 23 settembre 2025 si è tornati a parlare del caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a È sempre Cartabianca. Ospite del talk show in onda in prima serata su Rete 4 e condotto da Bianca Berlinguer, l’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis ha denunciato nuovamente le ‘lacune’ delle precedenti indagini condotte nel 2007. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: lo sfogo di Antonio De Rensis

Nella puntata di È sempre Cartabianca di ieri martedì 23 settembre 2025 per la prima volta nel corso di questo nuova stagione Bianca Berglinuer ha dato spazio al delitto di Garlasco. Il caso di cronaca più discusso degli ultimi mesi e forse degli ultimi anni nella storia della cronaca nera italiana continua a catalizzare l’attenzione mediatica del Paese in attesa della fine dell’incidente probatorio e del primo appuntamento in aula. Tra le ‘nuove’ impronte di sangue, le ipotesi più disparate e anche la pista che porterebbe agli scandali del santuario della Bozzola, al momento l’unico indagato rimane Andrea Sempio, mentre Alberto Stasi resta nel carcere di Bollate. L’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a una pena 16 anni, rappresenterebbe ‘un caso sociale’ secondo il suo avvocato Antonio De Rensis.

Ospite del talk show di Rete 4, il legale di Stasi ha infatti sottolineato: "Questa non è solo una tragica vicenda giudiziaria e umana, ma anche un caso sociale. Perché noi dobbiamo far capire ai cittadini che normalmente i carabinieri non cancellano un alibi e che normalmente non vengono cancellate le tracce di un assassino dal pigiama della vittima". De Rensis è tornato a denunciare le ‘lacunose indagini’ condotte dopo l’omicidio di Chiara Poggi che portarono alla condanna del suo assistito, sfogandosi: "Spero di non dover rivedere mai più in vita mia un’indagine come quella che è stata fatta all’inizio sull’omicidio di Garlasco. Non ci sono stati errori, ma ‘orrori’".

Nella parte finale del segmento della puntata di È sempre Cartabianca dedicato al caso Garlasco, De Rensis ha ribadito la sua furia anche e soprattutto nei confronti della magistratura. "Questa è un’indagine serissima. C’è una intellighenzia minoritaria che è negazionista, ma le persone comuni hanno le idee molto precise". "Qualunque magistrato che crede di poter esercitare questa funzione senza dare conto ai cittadini, non ha capito niente" ha commentato duramente l’avvocato, ribadendo il ruolo degli italiani: "I cittadini non sono importanti, ma fondamentali. Perché se un cittadino non comprende una sentenza, c’è qualcosa che non va".

